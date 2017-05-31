Более 12 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность на выпускных

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Более 12 тысяч сотрудников Росгвардии будут задействованы в обеспечении безопасности выпускных вечеров в России, сообщил начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-майор полиции Александр Жилкин.

"В обеспечении безопасности выпускных вечеров будет задействовано 6,5 тысяч групп задержания, всего же задействуют более 12 тысяч сотрудников Росгвардии", — сказал он.

Во время выпускных вечеров сотрудники Росгвардии войдут в оперативные штабы по обеспечению безопасности выпускников. В скверах, парках, на площадях и набережных сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ организуют патрулирование, а при необходимости выставят дополнительные наряды.

"Накануне выпускных вечеров специалисты кинологической службы обследуют окрестности школ, проверят помещения и транспорт для выезда", — добавил Жилкин.