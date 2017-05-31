Программу реновации Москвы выполнят за счет города

МОСКВА, 31 мая — РИА Недвижимость. Вся программа реновации будет выполнена за счет города, инвесторы привлекаться не будут, рассказал журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, опыт предыдущего этапа расселения показал, что привлекать инвесторов не очень эффективно. В частности, из 26 инвестконтрактов 20 городу пришлось взять на себя.

Заммэра пояснил, что привлечение частных застройщиков осложняется тем, что им необходимы кредиты на строительство, плотность и этажность для рентабельности им нужны повышенные, плюс федеральный закон не позволяет передавать застройщикам землю без аукциона.

"Поэтому мы изначально, к сожалению, вынуждены констатировать, что всю программу будем делать за счёт города", — сказал Хуснуллин.

"Мы сегодня никаких переговоров о том, что застройщики будут участвовать в программе реновации, не ведем", — подчеркнул он.

При этом чиновник добавил, что тем застройщикам, у которых имеются производственные мощности, предложено участвовать в конкурсах на подрядные работы. Также он сообщил, что проведены предварительные переговоры с поставщиками материалов и оборудования, с некоторыми планируется заключить контракты на 3-5 лет.