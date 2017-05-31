В программе реновации могут задействовать федеральные земли

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве. Архивное фото

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 31 мая — РИА Недвижимость. Федеральные земли могут задействовать в программе реновации жилого фонда Москвы, рассказал в среду журналистам заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с рядом федеральных структур, в частности, с Минобороны и Агентством ипотечного жилищного кредитования.

"Надеемся, что часть федеральных площадок вовлечем в строительство", — сказал Хуснуллин.

В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 домов для голосования о включении их в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.