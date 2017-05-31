В программе реновации могут задействовать федеральные земли

МОСКВА, 31 мая — РИА Недвижимость. Федеральные земли могут задействовать в программе реновации жилого фонда Москвы, рассказал в среду журналистам заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.
"Надеемся, что часть федеральных площадок вовлечем в строительство", — сказал Хуснуллин.
В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 домов для голосования о включении их в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.