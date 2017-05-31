Аксенов прокомментировал решение о запрете застройки в Коктебеле

СУДАК, 31 мая – РИА Новости (Крым). Заказчик строительства спортивно-оздоровительного комплекса в Коктебеле в районе Тихой бухты не понесет значительного ущерба в случае принятия окончательного решения о запрещении данной стройки. Об этом журналистам в Судаке заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"На мой взгляд, подрядчик сегодня не понес затрат по оформлению этого объекта. Поэтому в случае, если будет принято решение не вести дальше эту стройку, подрядчику большого ущерба нанесено не будет", – сказал Аксенов.

По мнению главы республики, данное строительство абсолютно не нужно Коктебелю.

"Такое сооружение противоречит логике и здравому смыслу, оно не нужно поселку. На сегодняшний день решения приняты. Глава администрации вызвал подрядчиков. Мы договорились, включая все службы, о запрете строительства на этой территории", – отметил он.

Однако пока вопрос о том, понесет ли застройщик какое-либо наказание за ведение строительных работ на границе ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" без разрешительных документов и кто должен восстановить разрушенный стройкой холм, остается открытым.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" началось возведение трансформаторной подстанции для обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, который планировалось построить на данном земельном участке.

Заказчиком строительства является ООО "Коктебельская сечь". В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание спортивно-оздоровительного комплекса и три девятиэтажных гостиничных комплекса с сопутствующей инфраструктурой.

© РИА Новости Строительный проект в Коктебеле, Крым © РИА Новости Строительный проект в Коктебеле, Крым

19 мая на объект выехал представители отдела муниципального контроля администрации Феодосии. По словам первого вице-мэра Матвея Соломатина, установлено, что подготовительные работы осуществляются на основании декларации о начале выполнения строительных работ. При этом все работы были приостановлены на время проверки предоставленных застройщиком документов на предмет законности их получения. В свою очередь руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.

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