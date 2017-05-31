Построенные в Москве по программе реновации дома могут быть выше 20 этажей

МОСКВА, 31 мая — РИА Недвижимость. Построенные по программе реновации жилья в Москве дома в отдельных районах могут быть выше 20 этажей, сообщил журналистам в среду заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.

"В ряде районов придется делать выше. Где-то, может, будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10-12", — сообщил он.

При этом заммэра заметил, что там, где позволят условия, этажность новых домов может составить и пять-шесть этажей.

"В каждом квартале будет совершенно индивидуальный подход", — сказал Хуснуллин, пояснив, что в каждом районе разная ситуация, и в некоторых из них придется строить плотнее, чтобы переселить людей в те же районы, где они проживают сейчас.

В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 домов для голосования о включении их в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.