Построенные в Москве по программе реновации дома могут быть выше 20 этажей

МОСКВА, 31 мая — РИА Недвижимость. Построенные по программе реновации жилья в Москве дома в отдельных районах могут быть выше 20 этажей, сообщил журналистам в среду заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.
При этом заммэра заметил, что там, где позволят условия, этажность новых домов может составить и пять-шесть этажей.
"В каждом квартале будет совершенно индивидуальный подход", — сказал Хуснуллин, пояснив, что в каждом районе разная ситуация, и в некоторых из них придется строить плотнее, чтобы переселить людей в те же районы, где они проживают сейчас.
В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 домов для голосования о включении их в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.