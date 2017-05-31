Плато Ай-Петри станет особо охраняемой природной территорией

Вид на горы и Ялту с дороги на гору Ай-Петри в Крыму. Архивное фото

Вид на горы и Ялту с дороги на гору Ай-Петри в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымское плато Ай-Петри после завершения сноса самостроя получит статус особо охраняемой природной территории регионального значения, сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

Добровольный снос сооружений на плато Ай-Петри, хаотично застроенном гостиницами, кафе и торговыми точками, начался 22 мая.

"После завершения сноса всех этих построек наше министерство готово организовать там особо охраняемую природную территорию регионального значения после принятия решения Советом министров", — сказал Нараев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

В украинский период на Ай-Петри были самовольно построены незаконные объекты торговли, которые крымчане называют "шалманами". В кафе туристам предлагают еду и разливной алкоголь, который часто не сертифицирован. Попытки запретить незаконную деятельность на плато ранее наталкивались на сопротивление торговцев и столкновения с силовиками.