У Владивостока появился официальный гимн

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Депутаты Владивостока приняли в трех чтениях положение о гимне города, утвердив текст и случаи его использования, сообщил РИА Новости представитель гордумы.

Ранее депутаты комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности рассмотрели и рекомендовали гордуме принять проект муниципального правового акта "Положение о гимне города Владивостока".

"Сегодня депутаты приняли в трех чтениях положение о гимне. Им предусмотрено, в каких случаях может исполняться гимн города Владивостока и текст песни. Акт должен еще подписать глава города", — сказал собеседник.

По его словам, гимн исполняется при вступлении в должность главы города, при открытии заседаний Думы Владивостока, во время торжественных и протокольных мероприятий, при открытии памятников и памятных знаков, торжественных собраний, при вручении звания "Почетный гражданин города Владивостока" и так далее.

Авторами текста гимна являются И. Мальцева, Н. Рустамов, А. Кузина. Он размещен на сайте Думы.