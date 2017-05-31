Кабмин выделил Минздраву более 1 млрд рублей на вакцину от полиомиелита

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство России выделило Минздраву более 1 миллиарда рублей бюджетных ассигнований на закупку вакцины для профилактики полиомиелита, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров в среду.

"Минздраву России из резервного фонда Правительства выделяются средства в размере 1,192 миллиарда рублей на закупку инактивированной вакцины против полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что бюджетные ассигнования направляются на закупку 1,11 миллиона доз инактивированной вакцины для обеспечения мероприятий по профилактике полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок.

"Это позволит провести трехкратную иммунизацию не менее 370 тысяч детей из групп риска. Принятое решение направлено на минимизацию риска потенциальной угрозы распространения полиомиелита", — добавляется в релизе.

Полиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. В основном, заболевание протекает бессимптомно, но иногда случается так, что полиовирус проникает в центральную нервную систему, что приводит к параличу или даже смерти больного. Полиомиелит относится к числу неизлечимых инфекционных заболеваний. Вирус поражает, в основном, детей в возрасте до пяти лет. Для взрослых в большинстве случаев он не опасен.