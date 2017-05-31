МЭР заявило, что доходы россиян вернутся к докризисному уровню к 2022 году

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии не вернутся и к 2035 году, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

По данным издания, в целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых, МЭР закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет.

Согласно документу, повышать темп роста экономики в целевом варианте предлагается за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости достигается, в том числе за счет повышения пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, пишет газета со ссылкой на представленные в прогнозе демографические параметры.

Однако, как пишет издание, повышение пенсионного возраста сопровождается резким падением уровня пенсий: их отношение к зарплате падает с текущих 35% до 22%. Таким образом, от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются.

Зарплаты и доходы ближайшие два десятилетия будут расти медленнее, чем экономика, рост которой, по прогнозу, тоже будет невыдающимся. В случае успешной реализации реформ экономический рост достигает 3,5% к 2026 году, затем несколько замедлится, но к тому времени мировой рост будет ниже, рассчитывает Минэкономразвития. В итоге реальные доходы населения, за последние три года упавшие на 10%, только к 2022 году достигают уровня докризисного 2013 года, следует из прогноза.

В сравнении с 2016 годом доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты – на 56,5%, экономика – на 78%, а пенсии – всего на 2,5%. Их рост возобновится в 2024 году, до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться, предполагает Минэкономразвития. В итоге к 2035 году пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013 года.