В Сочи удивлены выводами западных СМИ о расизме на карнавале

СОЧИ, 31 мая — РИА Новости. В администрации Сочи удивлены выводами западных СМИ о расизме на карнавале и категорически опровергают их, карнавал символизировал разные континенты и демонстрировал толерантность россиян к мировым традициям, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Ранее в западных СМИ, в частности в газете Guardian, был сделан вывод о подозрениях в расизме на футбольных матчах в России на основании фотографий с карнавала в Сочи, участники которого, как утверждают власти города, символизировали жителей разных континентов для укрепления дружбы.

Как пишет издание, на карнавал в Сочи, который прошел менее чем за месяц до проведения в городе матча Кубка конфедераций FIFA с участием команды Камеруна, некоторые участники пришли с раскрашенными в черный цвет лицами, помимо этого в руках они держали бананы. Так, на одной из фотографий был запечатлен мужчина в футболке сборной Камеруна по футболу с барабаном в руках, при этом его лицо и руки были окрашены в темный цвет. Костюм еще одного мужчины был выполнен в мексиканской тематике. Он пришел на карнавал в мексиканском флаге, сомбреро и приклеенными усами.

"Россия — многонациональная страна. Мы всегда рады принимать гостей из всех стран и уважительно относимся ко всем культурам. Дружеский карнавал, символизирующий разные континенты, демонстрирует толерантное отношение россиян к мировым традициям. Организаторы карнавала ставили перед собой исключительно дружелюбные цели, направленные на создание позитивной атмосферы и не ставили перед собой задачи кого-то оскорбить", — сказали РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.

"Мы с нетерпением ждем возможности оказать теплый прием сборной Камеруна и ее болельщикам, а также представителям всех других стран во время Кубка конфедераций FIFA", — добавил собеседник агентства.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.