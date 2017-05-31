Около 1% граждан в 2016 году отказали в страховой пенсии по старости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Отказы в назначении страховой пенсии по возрасту получили в 2016 году около 1% граждан, но они были в теневой занятости либо не работали, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"В 2016 году у нас были отказы в назначении страховой пенсии по старости (как и в предыдущие), но их доля невелика — около 1%. Причины — граждане совсем не работали, не будучи инвалидами, или работали преимущественно нелегально", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

Глава ПФР напомнил, что для получения страховой пенсии по возрасту необходимо работать и делать это официально.

"Право на страховую пенсию определено тремя критериями: достижением пенсионного возраста, наличием определенного стажа и количеством пенсионных баллов", — отметил Дроздов.