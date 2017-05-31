Объявлен старт конкурса на лучшие песню и стихотворение про Крымский мост

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Инфоцентр "Крымский мост" объявил о начале конкурса песен и стихотворений, посвященных российской стройке века. Заявку на участие можно подать на сайте проекта.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Инфоцентр "Крымский мост" Страница для подачи заявок на творческий конкурс на сайте "Крымский мост"

Лучшая композиция будет исполнена на "Новой волне" в Сочи, а избранные стихотворения опубликуют в сборнике "Крымский мост". Автора самого яркого из них ждет поездка к месту строительства объекта. Конкурсные работы принимаются до 31 июля 2017 года.

Итоги проекта подведет профессиональное жюри, в состав которого вошли Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста и Алена Свиридова. Оценивать присланные песни и стихотворения также будут Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, Лариса Рубальская и Лариса Вербицкая. В экспертную комиссию вошел и один из проектировщиков моста Константин Хоменко.

"Я уверена, что желающих принять участие в конкурсе будет немало. Многие захотят не просто побороться за главный приз, но и стать частью этого важного исторического события", — считает певица Валерия.

"Это хороший повод для того, чтобы люди находили себе новые истории для творчества. Потому что самое сложное для творца – найти повод, чтобы что-то описать. И как раз такие грандиозные, строительства могут направить творческого человека на какую-то историю, которая происходит вокруг", — отметил композитор Виктор Дробыш.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Инфоцентр "Крымский мост" Продюсер Дробыш о том, как стройка века может вдохновлять творческих людей

"Мне посчастливилось быть на великой стройке. И каждый раз, когда я приезжала на мост, меня поражали масштабы… Никто не отменял строк "нам песня строить и жить помогает". Хочется, чтобы таких песен становилось как можно больше. И чтобы они стали гимном, если так можно сказать, объединив еще больше людей, которые трудились над этим проектом", — поделилась с журналистами телеведущая Лариса Вербицкая.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Инфоцентр "Крымский мост" Телеведущая Вербицкая о том, кого хотела бы видеть среди участников конкурса

Новости конкурса можно будет узнать на официальном сайте Крымского моста.