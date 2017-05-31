Объявлен старт конкурса на лучшие песню и стихотворение про Крымский мост

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Инфоцентр "Крымский мост" объявил о начале конкурса песен и стихотворений, посвященных российской стройке века. Заявку на участие можно подать на сайте проекта.
Итоги проекта подведет профессиональное жюри, в состав которого вошли Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста и Алена Свиридова. Оценивать присланные песни и стихотворения также будут Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, Лариса Рубальская и Лариса Вербицкая. В экспертную комиссию вошел и один из проектировщиков моста Константин Хоменко.
"Я уверена, что желающих принять участие в конкурсе будет немало. Многие захотят не просто побороться за главный приз, но и стать частью этого важного исторического события", — считает певица Валерия.
"Это хороший повод для того, чтобы люди находили себе новые истории для творчества. Потому что самое сложное для творца – найти повод, чтобы что-то описать. И как раз такие грандиозные, строительства могут направить творческого человека на какую-то историю, которая происходит вокруг", — отметил композитор Виктор Дробыш.
"Мне посчастливилось быть на великой стройке. И каждый раз, когда я приезжала на мост, меня поражали масштабы… Никто не отменял строк "нам песня строить и жить помогает". Хочется, чтобы таких песен становилось как можно больше. И чтобы они стали гимном, если так можно сказать, объединив еще больше людей, которые трудились над этим проектом", — поделилась с журналистами телеведущая Лариса Вербицкая.
Новости конкурса можно будет узнать на официальном сайте Крымского моста.