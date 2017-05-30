В МЧС объяснили, почему не разослали SMS-оповещения об урагане

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Прогноз Росгидромета о том, что в Москве 29 мая ожидаются порывы ветра, не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация", которая требует экстренного оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве пояснили, что 29 мая от Центрального управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило предупреждение об ухудшении погодных условий на территориях Москвы, Калужской, Липецкой, Московской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, согласно которому ожидались дождь с градом, а также усиление ветра до 17-22 м/с. При этом под критерии "чрезвычайная ситуация" подпадает прогноз, когда скорость ветра превышает 25 м/с. "Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было", — подчеркнули в МЧС.

В связи с этим информация о неблагоприятных погодных условий рассылалась только через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и посредством SMS.

Кроме того, оповещение производилось через 86 терминальных комплексов Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения и 160 терминалов Центра обеспечения дорожного движения. "МЧС предупреждает! В Москве и Московской области ожидаются местами сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 22 м/с. Возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!" — говорилось в предупреждении.

В ведомстве подчеркнули, что рассылка SMS не является основным средством оповещения, так как характеризуется "наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора".

Шторм прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям, от стихии погибло 15 человек, из них 10 — в Москве и пять — в Московской области, пострадало около 200 человек.