Собянин назвал ураган в Москве самым разрушительным за всю историю

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал беспрецедентной трагедией прошедший 29 мая в столице ураган и заявил, что шквал был самым мощным за всю историю города.

Шквал прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям, от стихии погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в Московской области, пострадали около 200 человек, сообщил Следственный комитет.

"Действительно то, что вчера случилось, можно назвать беспрецедентной трагедией, ураганом, который в Москве на самом деле никогда не был за всю историю метеонаблюдений", — сказал Собянин во вторник в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он рассказал, что синоптики прогнозировали порывы ветра около 20-22 метров в секунду, а на самом деле местами они достигали 32 метров в секунду.

"Это, по сути, смерчи, которые прошли коридорами по Москве, оставляя за собой разруху", — добавил мэр.