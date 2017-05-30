В Москве должно появиться пространство для защиты от стихии, заявил эксперт

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москве необходимо формировать безопасные общественные пространства, которые станут лучшей защитой от стихии, заявил РИА Новости главный редактор столичного журнала "Экоград" Игорь Панарин.

Шквал прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям, от стихии погибло 15 человек, из них 10 — в Москве и пять — в Московской области, пострадало около 200 человек, сообщил Следственный комитет.

"Одна из отличительных особенностей общественных пространств Москвы в том, что они продолжительное время, вплоть до 21 века складывались стихийно, и довольно бессистемно. Москва нуждается во внедрении принципов общественно безопасных пространств, которые защитят горожан от срывающихся крыш и падающих деревьев", – сказал Панарин.

По его словам, сегодня, для того чтобы поддерживать статус безопасного и удобного для проживания города Москве необходимо преобразовывать сложившиеся общественные пространства, совместить их с требованиями по безопасности, технологическими и санитарными нормами.

"С опасными явлениями природы ничего поделать нельзя, а вот городская среда должна быть безопасной, в том числе деревья. Требуется последовательное введение новые технологических норм, которые могли бы быть применены коммунальщиками, озеленителями, природоохранниками", – отметил эксперт.

Как отметил собеседник агентства, в современном городе "элементы озеленения" допустимы исключительно как "биологические инженерные сооружения", иначе ни один инженер не сможет ответить на вопрос о степени их опасности или безопасности в случае урагана, или другого особо опасного природного явления.

По его словам, исключением из этого правило могут быть только городские парки и заповедники, где, в свою очередь, не должно быть капитальных сооружений.

"Экологизация окружающей среды должна быть масштабной и логичной. С тем городским пространством, которое складывалось стихийно, надо что-то делать. Нельзя, чтобы над детскими площадками нависало гнилое дерево. Каркас общественного пространства городской среды может быть выбран концептуально в результате общественного обсуждения, но формировать его должно исходя из результатов инженерных расчётов, гарантирующих безопасность", – добавил эксперт.