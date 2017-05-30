МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обратить внимание на развитие судебной системы в рамках подготовки стратегии развития России, сообщил бизнес-омбудсмен и руководитель "Столыпинского клуба" Борис Титов.

"Нам было предложено ещё акцентировать наше внимание на судебной реформе, на тех институциональных реформах, которые мы сделали и предложили", — сказал Титов журналистам по итогам совещания по экономическим вопросам у Путина.

"Это комплексная такая задача, которую необходимо решать сегодня. Это не какие-то там отдельные маленькие решения, а это в принципе должен быть системный взгляд на развитие судебной системы страны. Он (Путин) предложил на эту тему обратить внимание", — рассказал бизнес-омбудсмен.