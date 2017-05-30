МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Роскомнадзор навсегда заблокировал еще пять "пиратских" интернет-ресурсов по решению Мосгорсуда после заявления ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус", сообщил Роскомнадзор во вторник.

"В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке еще пяти информационных ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты на основании заявления правообладателя ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус", — отмечается в сообщении.

На прошлой неделе Роскомнадзор сообщал о постоянной блокировке семи "пиратских" ресурсов по решению Мосгорсуда после заявления ТНТ.

Согласно приводимой в нем статистике, в первом квартале 2017 года в Роскомнадзор поступили 39 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке в отношении 77 сайтов. При этом ведомство отмечало, что около 95% интернет-ресурсов самостоятельно ограничивают доступ к информации, которая нарушает авторские и (или) смежные права, не дожидаясь блокировки.