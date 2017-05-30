Московское метро откажется от трансляции рекламных аудиороликов

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Московский метрополитен откажется от трансляции коммерческих рекламных аудиороликов, сообщил журналистам руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Ранее рекламными аудиороликами в метро занималась коммерческая компания, договор с которой истекает 1 июня.

"С 1 июня 2017 года этот договор истекает, в метро будут транслироваться только сообщения, касающиеся метрополитена, столичного транспорта в целом и социальная реклама. Никакой коммерческой рекламы на линиях, которая раздражала пассажиров метрополитена, больше звучать не будет", — рассказал Ликсутов.