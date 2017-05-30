Повторения не будет: в московском регионе ликвидируют последствия урагана

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в течение двух суток ликвидировать все последствия урагана, обрушившегося в понедельник днем на столичный регион. В ходе заседания президиума столичной мэрии было принято решение выплатить семьям погибших компенсации по миллиону рублей, а пострадавшим из-за разгула стихии – по 500 тысяч рублей.

Коммунальные службы Москвы остаются в режиме повышенной готовности вплоть до устранения последствий прошедшего урагана. Улицы Москвы расчищены от поваленных деревьев, в Подмосковье расчищены все федеральные и региональные автодороги.

Между тем, Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Москве в среду, что означает, что погода потенциально опасна. При этом в ведомстве отметили, что повторения шквала в ближайшие дни не ожидается.

Шквал прошел по Московскому региону и другим областям Центральной России в понедельник, приведя к значительным разрушениям и жертвам.

Число пострадавших

Данные по числу погибших и пострадавших регулярно обновляются. Так, ранее СК РФ сообщал, что в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. По данным департамент здравоохранения Москвы, больше 100 пострадавших остаются в больницах.

Во вторник днем СК обнародовал уточненную информацию, согласно которой около 200 человек пострадали в Москве и области при разгуле стихии, 15 погибли.

"По уточненным на данный момент сведениям, от стихии погибли 15 человек, из них десять – в Москве и пять – в Московской области, пострадали около 200 человек. Погибшие различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние", — сказала представитель СК.

Отмечается, что пострадавшие находятся в различных медучреждениях Москвы и области, в том числе врачи НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы (под руководством Леонида Рошаля) борются за жизнь двоих малолетних – девочки и мальчика, которые получили черепно-мозговые травмы различной степени тяжести.

Как добавила Петренко, следователи продолжают проверки, уже осмотрен ряд мест происшествий, опрашиваются очевидцы, уточняется размер ущерба, а также степень вреда, причиненного здоровью всех пострадавших.

В настоящее время в ГСУСК России по Москве создан штаб для установления причин и обстоятельств, повлекших гибель жителей столицы в результате ураганного ветра.

Как заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, в больницах после разгула стихии остаются 108 человек, повреждены кровли почти 250 домов, свыше 130 опор освещения, около 2 тысяч автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев.

Помощь пострадавшим

Во вторник в ходе заседания столичной мэрии было принято решение выплатить семьям погибших в Москве компенсации по миллиону рублей, а пострадавшим из-за разгула стихии – по 500 тысяч рублей. Детям, потерявшим одного родителя из-за шквала, назначили ежемесячные выплаты в 13 тысяч рублей, а пострадавшим, которым оказали медпомощь в амбулаторных условиях, выплатят по 100 тысяч рублей.

Власти Москвы также оплатят расходы на похороны погибших при разгуле стихии в столице.

Кроме того, глава МЧС России Владимир Пучков поручил начальникам региональных главков лично контролировать вопросы оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в результате разгула стихии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам и близким погибших от разгула стихии в Москве, заявив о готовности правительства оказать всю необходимую поддержку.

"Прежде чем начать работу, я хотел бы выразить соболезнования еще раз Москве и всем родственникам погибших во вчерашнем стихийном бедствии. Я знаю, что Москва все решения принимает для оказания помощи пострадавшим, ликвидации последствий. Естественно, в той части, в которой это необходимо, мы готовы оказать и правительственную поддержку, Сергей Семенович, просто имейте это в виду", — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину.

Ликвидация последствий

Мэр Москвы поручил в течение двух суток ликвидировать все последствия вчерашнего урагана.

"Я прошу в течение двух суток ликвидировать все последствия стихии", — сказал Собянин, подчеркнув, что все потери деревьев должны быть компенсированы, на месте вырванных деревьев должно появиться ровно такое же количество.

Как рассказал на заседании президиума столичного правительства руководитель департамента ЖКХ Павел Ливинский, улицы российской столицы полностью расчищены от поваленных ураганом деревьев.

"Городским комплексом приняты меры по ликвидации последствий ЧС. Полностью очищена улично-дорожная сеть, внутридворовые проезды от поваленных деревьев", — сказал он, отметив, что на сегодняшний день в ликвидации последствий задействованы более 5 тысяч единиц техники и 33 тысячи работников.

По данным начальника ГУ МЧС России по Москве Ильи Денисова, основные последствия разгула стихии в Москве ликвидированы.

"По состоянию на утро вторника ликвидированы основные негативные последствия прохождения циклона. Восстановлено электроснабжение всех потребителей, в ряде объектов проводятся работы по организации переподключения с временной на постоянную схему. Движение по основным автомагистралям города осуществляется без затруднений. Движение поездов московского метрополитена осуществляется в штатном режиме", — сказал Денисов в ходе селекторного совещания в МЧС России.

Он напомнил, что пожарно-спасательный гарнизон переведен на усиленный режим работы. Организовано патрулирование пожарно-спасательных подразделений для оказания помощи населению по ликвидации последствий циклона. Совместно с комплексом городского хозяйства распилено более 3 тысяч деревьев, открыта горячая линия для обращений граждан.

Всего в ликвидации негативных последствий циклона от ГУ МЧС России по Москве было задействовано более тысячи человек и 170 единиц техники. В Кремле отметили энергичные действия московских властей при ликвидации последствий урагана.

"Московские власти очень энергично предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий этого урагана", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Занимаются ликвидацией последствий шквала и в Подмосковье. Как сообщил РИА Новости во вторник представитель главного управления МЧС по региону, свыше 5 тысяч деревьев, поваленных ураганом, уже распилили специалисты коммунальных служб в Московской области; все федеральные и региональные автодороги расчищены от упавших деревьев.

"В настоящий момент опилено более 5 тысяч деревьев. Дороги федерального и регионального значения от поваленных деревьев и веток очищены", — сказал собеседник агентства, добавив, что продолжается работа по подключению населенных пунктов к электроснабжению.

По его словам, электроэнергией уже обеспечены все учебные заведения, объекты здравоохранения и другие социальные учреждения региона. Областные экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Их основная задача — уборка упавших деревьев, восстановление энергоснабжения, опор наружного освещения, а также ограждений и поврежденных павильонов.

Всего к аварийно-восстановительным работам на территории области сейчас привлечены 1,55 тысячи человек и 503 единицы техники, в том числе специалисты МОЭСК и Мособлэнерго.

Повторения не будет

Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Москве в среду, что означает потенциальную опасность погоды. Согласно опубликованным данным, в среду в Москве и Московской области ожидаются гроза и заморозки.

При этом в ведомстве отметили, что повторения урагана в ближайшие дни не ожидается, но возможно усиление ветра в среду-четверг.

"Сегодня ничего чрезвычайного не ожидается. Завтра ждём дождь, усиление ветра на 31 мая – 1 июня в связи с прохождением атмосферного фронта. Но циклон не будет проходить, поэтому повторения вчерашних событий не ожидается. Будут лишь небольшие осадки и порывы ветра при прохождении холодного фронта и потом похолодание", – сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По прогнозу Гидрометцентра, в среду ночью ожидается ветер переменных направлений 2-7 метра в секунду, днём южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. При этом в четверг ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.

"Со 2 по 5 июня возможны среднесуточные температуры на четыре-семь градусов ниже климатической нормы. Днём 4-5 июня будет не выше 11-14 градусов. Потепления ждём в конце следующей недели", – добавил Варакин.