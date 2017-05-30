Тверская область предложила помощь Москве в ликвидации последствий урагана

МОСКВА, 30 мая- РИА Новости. Тверская область готова оказать помощь Москве в ликвидации последствий урагана, который обрушился на столицу 29 мая, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Руденя после заседания правительства области во вторник.

"Мы направили официальное обращение мэру Москвы Сергею Семёновичу Собянину, предложили предоставить необходимые силы и средства. Кроме того, мы предложили организовать отдых детей из Москвы у нас в Тверской области. Это соседний с нами субъект, который всегда нам помогает, и мы хотели бы, чтобы это было взаимно", — сказал Игорь Руденя.

Ураган прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 10 человек, в области еще пять. Также, по данным ведомства, пострадали около 200 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пятерых погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.

Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.



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