Более 12 тысяч липчан-льготников подали заявку на транспортную карту

ЛИПЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Более 12 тысяч граждан льготных категорий, проживающих в Липецкой области, подали заявки на получение персонифицированных электронных транспортных карт, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Территориальные центры социальной защиты населения с 22 мая этого года начали прием заявок на получение таких карт, с 29 мая заявки принимаются также и в отделениях Сбербанка.

"За шесть рабочих дней желание получить электронную карту выразили 12,775 тысяч жителей Липецкой области. Это половина льготников, пользующихся сегодня единым социальным проездным билетом (ЕСПБ). Ожидается, что переход на электронные транспортные карты увеличит число желающих воспользоваться своим правом на льготный проезд в несколько раз", — сообщает пресс-служба.

По ее данным, у персонифицированных карт есть ряд преимуществ перед ЕСПБ. Во-первых, чтобы подтвердить право на льготный проезд, не нужны другие документы, кроме самой карты. Сейчас вместе с ЕСПБ пассажир обязан предъявлять водителю и удостоверение льготника или иной документ, дающий право на льготу. Во-вторых, карта изготавливается один раз и действует с момента ее активации и пополнения. А ЕСПБ нужно было каждый месяц покупать в отделении почтовой связи. В-третьих, использовать льготную транспортную карту можно будет и в маршрутках.

"Со второго полугодия регион полностью переходит на электронную систему оплаты за пассажирские перевозки на территории Липецкой области. Это позволит упорядочить транспортные потоки, совершенствовать всю нашу работу и добиться того, чтобы распространить льготную оплату проезда не только на муниципальный транспорт, но и на коммерческий. Это то, о чем давно просят люди", — прокомментировал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.



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