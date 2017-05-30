Нового шквала в Москве в ближайшие дни не будет, сообщили в Росгидромете

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Повторения в Москве шквала, сопоставимого по последствиям со смерчем, в ближайшие дни не ожидается, однако усиление ветра возможно в среду-четверг, заявил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Шквал прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям, от стихии погибло 15 человек, из них 10 — в Москве и пять — в Московской области, пострадало около 200 человек, сообщил Следственный комитет.

"Сегодня ничего чрезвычайного не ожидается. Завтра ждём дождь, усиление ветра на 31 мая – 1 июня в связи с прохождением атмосферного фронта. Но циклон не будет проходить, поэтому повторения вчерашних событий не ожидается. Будут лишь небольшие осадки и порывы ветра при прохождении холодного фронта и потом похолодание", – сказал Варакин.

По прогнозу Гидрометцентра, в среду ночью ожидается ветер переменных направлений 2-7 метра в секунду, днём южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. При этом в четверг ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.

"Со 2 по 5 июня возможны среднесуточные температуры на четыре-семь градусов ниже климатической нормы. Днём 4-5 июня будет не выше 11-14 градусов. Потепления ждём в конце следующей недели", – добавил Варакин.