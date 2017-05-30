Нового шквала в Москве в ближайшие дни не будет, сообщили в Росгидромете

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Повторения в Москве шквала, сопоставимого по последствиям со смерчем, в ближайшие дни не ожидается, однако усиление ветра возможно в среду-четверг, заявил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Сегодня ничего чрезвычайного не ожидается. Завтра ждём дождь, усиление ветра на 31 мая – 1 июня в связи с прохождением атмосферного фронта. Но циклон не будет проходить, поэтому повторения вчерашних событий не ожидается. Будут лишь небольшие осадки и порывы ветра при прохождении холодного фронта и потом похолодание", – сказал Варакин.
"Со 2 по 5 июня возможны среднесуточные температуры на четыре-семь градусов ниже климатической нормы. Днём 4-5 июня будет не выше 11-14 градусов. Потепления ждём в конце следующей недели", – добавил Варакин.