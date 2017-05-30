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Общество

За кулисами ПМЭФ: Гергиев, Шнуров и любимая певица папы Римского

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (73)
17:1030.05.2017
01780
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПодготовка к открытию Петербургского экономического форума. Архивное фотоПодготовка к открытию Петербургского экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Участники и гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в Северной столице с 1 по 3 июня, помимо насыщенной деловой программы смогут посетить целый ряд культурных событий – от гала-вечеров с участием Валерия Гергиева и любимой певицы папы Римского сопрано Кьяры Таиджи до концертов популярных групп "Ленинград", "ДДТ" и "Мумий тролль".

Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково-1. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В "Пулково" усилят меры безопасности на время проведения ПМЭФ

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более пяти тысяч человек.

Медиагруппа "Россия сегодня" и входящее в нее агентство экономической информации "Прайм" являются информационными партнерами ПМЭФ.

Ежегодно во время проведения форума культурная и светская жизнь в Петербург "бьет ключом", график вечерней программы очень плотный. Замминистра культуры РФ Александр Журавский рассказал журналистам, что во время ПМЭФ будут задействованы очень многие культурные площадки Санкт-Петербурга, среди них Александринский, Мариинский и Михайловский театры, которые "предоставят интересную и увлекательную программу на все вкусы для участников и гостей".

Помимо официальной культурной программы пройдут и частные вечеринки с участием популярных групп и исполнителей. В прошлом году светская жизнь ПМЭФ запомнилась выступлением Николая Цискаридзе в женском образе на благотворительном вечере в Михайловском театре, приемом худрука Мариинского театра Валерия Гергиева, квартирником с участием Гарика Сукачева.

Губернаторский прием

В этом году традиционный Губернаторский прием состоится во второй день работы форума.

РИА Новости выпустило ленту и мобильное приложение новостей ПМЭФ
© РИА Новости
РИА Новости выпустило ленту и мобильное приложение новостей ПМЭФ

"С учетом того, что гостям в прошлом году очень понравилось в Центральном выставочном зале "Манеж", мы решили вновь провести вечер там. Средств выделено столько же — 15 миллионов рублей. Я не считаю это экономией — мы тратим столько, сколько необходимо, чтобы получилось достойное Санкт-Петербурга мероприятие", — сказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России.

Гости вечера познакомятся с выставкой работ художника из Бурятии Даши Намдакова, также будет представлен выставочный проект Best of Russia, который расскажет о жизни страны в самых ярких фотографиях.

"Выступать на приеме будут замечательные российские музыканты. Любимые всеми мелодии исполнит джазовый ансамбль Ars-Nova-Jazz под управлением заслуженного артиста России Петра Корнева и прославленного баритона Мариинского театра, народного артиста России Василия Герелло. Гостей также ждет встреча с одним из самых ярких явлений российской музыкальной сцены XXI века — петербургской группой Billy's Band", — добавил губернатор.

Концерты

Накануне открытия форума в Михайловском театре состоится концерт, в котором примут участие звезды балета: Денис Родькин (Большой театр), Николай Цискаридзе, Ирина Перрен и Марат Шемиунов (Михайловский театр) и другие. Концерт даст старт Году борьбы против меланомы. Его основная цель — повышение осведомленности населения и врачей о методах ее профилактики и лечения.

Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге ожидается 12 тысяч участников

В этот же день в Гербовом зале Государственного Эрмитажа откроется музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга". Сводный хор из 120 человек исполнит оперу Масканьи "Сельская честь", солируют – прима из Италии, любимая певица папы Римского Кьяра Таиджи и знаменитый испанский тенор Серхио Эскобар. За пульт "Таврического" оркестра встанет один из лучших современных дирижеров — Марко Гвидарини. Фестиваль так же пройдет в Екатерининском дворце в Царском селе, где выступит контратенор Дэвид Дэниэлс. В его исполнении прозвучат арии из репертуара Фаринелли, опер Вивальди, Генделя, Монтеверди, Моррисона и произведений Гершвина.

В лофте универмага "ДЛТ" состоится мероприятие для филантропов Charity battle от фонда "Друзья", для участия в нем потребуется благотворительный взнос. В атмосфере рок-фестиваля выступят финансисты Иван Стрешинский, Владимир Желонкин, Дмитрий Разумов, Игорь Каменской, Алан Креве и другие. Вести мероприятие будет председатель попечительского совета фонда "Друзья" Иван Ургант.

Вечер классической музыки пройдет в Михайловском замке 1 июня. В концерте примут участие ведущие солисты Мариинки – Мария Баянкина и Алексей Марков, а так же группа "Моральный кодекс". В концертном зале Мариинского театра выступит Юрий Башмет с Всероссийским юношеским симфоническим оркестром. В первом отделении концерта в качестве солистов будут выступать молодые музыканты. Во втором отделении солирует Башмет – прозвучат произведения Макса Бруха и Бетховена.

На Дворцовой площади 3 июня пройдет большой концерт "Петербург Life", посвященный 55-летию Виктора Цоя, на котором выступят популярные рок-группы: "Пикник", "Пилот", "Кукрыниксы", "Северный Флот", "Бригадный Подряд". Они исполнят песни группы "Кино". Кроме того, на больших фестивальных экранах можно будет увидеть редкие кадры выступлений, интервью с Цоем и редкие архивные записи из частных коллекций семьи и друзей.

В это же день в Александринском театре состоится концерт одного из наиболее успешных музыкальных коллективов Италии, Миланского симфонического оркестра им. Джузеппе Верди. В программе произведения Чайковского и Брамса.

Выставки

Гости форума так же смогут посетить экспозицию "Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия" в городе Пушкин в Александровском парке. Среди выставленных предметов — коллекции восточного холодного оружия, огнестрельного оружия XVIII—XIX веков, предметы европейского вооружения и снаряжения XVI—XVII веков, в том числе доспехи, шлемы, алебарды, мечи, предметы конской упряжи. Государственный Эрмитаж предоставил из своего собрания на временное хранение раритетные экспонаты — доспехи XVI века.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко: интерес к Петербургскому форуму заметно вырос

В Музее Фаберже в Шуваловском дворце можно полюбоваться шедеврами императорской пасхальной серии, которая была создана по заказу двух последних русских императоров. Помимо этого, в музее представлены кабинетские подарки, предметы камнерезного искусства, эмаль, серебро, коллекция русских икон в драгоценных окладах.

Приемы и вечеринки

Любители классики смогут за время форума посмотреть в Мариинском театре оперы "Князь Игорь", "Обручение в монастыре", а так же балеты "Дон Кихот" и "Лебединое озеро". Постановку бессмертного произведения Чайковского дадут и в Александринском театре. Михайловский театр приглашает гостей ПМЭФ на балет "Сильфида" на музыку Хермана Лёвеншёльда в версии датского хореографа Августа Бурнонвиля.

За яркую светскую жизнь, традиционно, отвечают крупнейшие российские банки и компании, устраивающие частные приемы. Расписанием частных вечеринок с РИА Новости поделился один из организаторов.

Президент России Владимир Путин выступает на ПМЭФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Путин направил приветственную телеграмму участникам ПМЭФ

Так, гостей форума ждет насыщенная вечерняя программа в день открытия ПМЭФ. Конфедерация индийской промышленности подготовила для своих гостей колоритную развлекательную программу: национальные танцы, показ индийской моды, музыкальное сопровождение в жанре Bollywood.

На вечеринке одного из банков в Эрмитаже гостям споет оперная дива Анна Нетребко, на другом приеме в Музее Фаберже выступит итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафино, еще одна вечеринка пройдет на киностудии "Ленфильм", куда приглашен Дитер Болен из Modern Talking.

Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев 2 июня даст ужин в Царском селе в рамках фестиваля "Звезды белых ночей". В этот же день пройдет традиционная вечеринка бизнесмена Михаила Прохорова в ресторане "Шатуш". Глава компании "Русал" Олег Дерипаска будет встречать гостей на террасе "W", на вечере ожидается выступление группы "Мумий Тролль". Группа Сергея Шнурова "Ленинград" даст концерт в ресторане "Гинза", а в Buddha Bar споет Григорий Лепс.

Для любителей спортивного отдыха 3 июня будет организован турнир по гольфу, который завершится торжественном ужином в гольф-клубе "Петергоф". Потанцевать в день закрытия форума гости смогут на выступлении группы "Дискотека Авария" в "Гинзе".

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