В ГД внесли проект о борьбе с несанкционированными денежными переводами

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" Анатолий Аксаков и Михаил Емельянов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий право оператора по переводу денежных средств приостанавливать перевод в случае выявлении признаков его совершения без согласия плательщика.

"В этой связи в законопроекте предлагается следующее… внести в Федеральный закон… "О национальной платежной системе" следующие изменения: законодательно закрепить право, а в ряде случаев обязанность оператора по переводу денежных средств на приостановление перевода денежных средств при выявлении признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика", — говорится в пояснительных материалах к проекту закона.

Признаки несанкционированного перевода будут определяться на основании требований Банка России, а также самим оператором.

Законопроектом определяется порядок действий операторов средств при выявлении признаков совершения несанкционированного перевода с целью возврата денежных средств законному владельцу и порядок возврата денежных средств при доказанности того факта, что перевод был осуществлен без согласия клиента.

Авторы документа также закрепляют за плательщиком или оператором по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, право обратиться в арбитражный суд с целью установления факта несанкционированного перевода.

Разработчики проекта закона отмечают, что реализация данного проекта закона может стать первым шагом на пути создания унифицированной и комплексной системы противодействия любым несанкционированным операциям на финансовом рынке.