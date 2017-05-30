Улицы в Москве полностью расчистили от поваленных деревьев

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Улицы российской столицы полностью расчищены от поваленных ураганом деревьев, сообщил руководитель департамента ЖКХ Павел Ливинский на заседании президиума во вторник.
По словам Ливинского, на сегодняшний день в ликвидации последствий задействованы более 5 тысяч единиц техники и 33 тысячи работников.
Жертвами мощного урагана с ливнем и грозой, который бушевал в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным СК РФ, стали 14 человек — 11 в столице. Как заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, в больницах после разгула стихии остаются 108 человек, повреждены кровли почти 250 домов, свыше 130 опор освещения, около 2 тысяч автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев.