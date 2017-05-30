Улицы в Москве полностью расчистили от поваленных деревьев

Работники коммунальных служб убирают поваленные деревья на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Работники коммунальных служб убирают поваленные деревья на одной из улиц Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Улицы российской столицы полностью расчищены от поваленных ураганом деревьев, сообщил руководитель департамента ЖКХ Павел Ливинский на заседании президиума во вторник.

"Городским комплексом приняты меры по ликвидации последствий ЧС. Полностью очищена улично-дорожная сеть, внутридворовые проезды от поваленных деревьев", — сказал он.

По словам Ливинского, на сегодняшний день в ликвидации последствий задействованы более 5 тысяч единиц техники и 33 тысячи работников.

Жертвами мощного урагана с ливнем и грозой, который бушевал в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным СК РФ, стали 14 человек — 11 в столице. Как заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, в больницах после разгула стихии остаются 108 человек, повреждены кровли почти 250 домов, свыше 130 опор освещения, около 2 тысяч автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев.