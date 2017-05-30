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Общество

"Почта России" перестанет принимать посылки без штрих-кода из Китая

15:5130.05.2017
(обновлено: 15:53 30.05.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОтделение Почты России. Архивное фотоОтделение Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Почта России" с сентября текущего года перестанет принимать из Китая нерегистрируемые почтовые отправления, не содержащие штрих-кода, из-за чего их невозможно отследить, сообщил журналистам заместитель гендиректора "Почты" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке, управляющий Московского филиала Сергей Малышев.

Сотрудники отделения Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Почта России" сократила время ожидания в московских очередях почти вдвое

Нерегистрируемый пакет – конверт с товарным вложением без штрих-кода и без возможности отслеживания трекинга. Сейчас ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имеют возможности отследить нерегистрируемые отправления в пути их следования. Зачастую пересылка идет морским путем или автотранспортом, через транзитные страны-посредники, что негативно сказывается на сроках доставки, значительно увеличивает риск утери или повреждения отправлений.

"Ориентировочно, с сентября этого года нерегистрируемый трафик из Китая перестает поступать, как мы это и обещали", — сказал Малышев. Он отметил, что сейчас доля утери почтовых отправлений составляет 0,0016% — это в 10-12 раз меньше, чем в 2013 году, когда начала работать новая управленческая команда на "Почте".

Ящик Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Почта России" внедрила 1,5 тысячи электронных очередей

"Большинство потерянных мелких пакетов — нерегистрируемые, и мы не можем зачастую идентифицировать то место, где произошла их утрата", — отметил гендиректор "Почты" Дмитрий Страшнов. По его словам, в рамках Всемирного почтового союза (ВПС) "выстроился конструктивный диалог" по вопросу регистрации мелких пакетов. "В 2018 году мы ожидаем, что будет принято решение ВМС об отказе от нерегистрируемых мелких пакетов. Нас поддержали 15 стран, даже те, кто изначально выступал против. Большая заслуга по продвижению этого проекта лежит на нас", — сказал Страшнов.

"Мы — один из крупнейших рынков-получателей почтовых отправлений. Для нас регистрация мелких пакетов — критически важно. И поэтому мы ждем решения в рамках ВПС об отказе от регистрируемых мелких пакетов", — добавил глава компании.

"Почта России" еще в конце прошлого года объявила о намерении отказаться от приема нерегистрируемых пакетов, собиралась это сделать с 1 января, но отложила. В результате число поступающих нерегистрируемых пакетов уже значительно сократилось, отметил Малышев. "В прошлом году нерегистрируемых пакетов было 70%, а регистрируемых — 30%. В этом году ситуация меняется. Регистрируемого трафика стало 80%, а нерегистрируемых — 20%", — сказал он.

Посылки и бандероли в отделении Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ранее сообщалось, что нововведение касается нерегистрируемых мелких пакетов, которые используются для доставки заказов из интернет-магазинов. Зарубежные почтовые операторы, подписавшие дополнительные условия, смогут, если захотят, присылать нерегистрируемые отправления, как и прежде, но российская "Почта" повышает тарифы на их прием. Те почтовые операторы, которые не подпишут допусловия, смогут присылать отправления только в город Мирный (Якутия).

Такие меры, как отмечала "Почта" ранее, позволят повысить уровень клиентского сервиса, обеспечит контроль сроков прохождения почты, повысят сохранность отправлений и позволят бороться с непрозрачными потоками почты, поступающими в РФ из Юго-Восточной Азии не напрямую, а через ряд стран Европы и СНГ.

Кроме того, по новым правилам регистрируемые мелкие пакеты должны быть предсортированы по регионам доставки в РФ еще в стране отправления, а информация о получателе и товаре должна автоматически передаваться по почтовым системам.

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