Число пассажиров в наземном транспорте Москвы выросло из-за урагана на 3%

Сломанное ураганом дерево, на трамвайных путях в Москве

Сломанное ураганом дерево, на трамвайных путях в Москве

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Число пассажиров в наземном городском транспорте в Москве в понедельник выросло на 3% из-за шквала, сопоставимого по последствиям со смерчем, заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов во вторник на заседании президиума в мэрии.

"Наземный транспорт в целом при всех сложностях, которые были в течение дня, перевез 5,67 миллионов пассажиров, это даже на 3% больше по сравнению с 29 мая 2016 года", — сказал он.

Ликсутов рассказал, что движение прекращалось лишь на одной линии метро: на 2 перегонах Филевской линии на пути упали 3 дерева, из-за чего поезда в течение 35 минут двигались с увеличенным интервалом. Также упавшее дерево стало причиной задержек поездов на МЦК.

Пригородный ж/д-транспорт в этот день перевез почти 2 миллиона человек, при этом были отменены 66 поездов и 3 поезда "Аэроэкспресс".

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.

По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.

Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.