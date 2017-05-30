Число пассажиров в наземном транспорте Москвы выросло из-за урагана на 3%
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Число пассажиров в наземном городском транспорте в Москве в понедельник выросло на 3% из-за шквала, сопоставимого по последствиям со смерчем, заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов во вторник на заседании президиума в мэрии.
"Наземный транспорт в целом при всех сложностях, которые были в течение дня, перевез 5,67 миллионов пассажиров, это даже на 3% больше по сравнению с 29 мая 2016 года", — сказал он.
Ликсутов рассказал, что движение прекращалось лишь на одной линии метро: на 2 перегонах Филевской линии на пути упали 3 дерева, из-за чего поезда в течение 35 минут двигались с увеличенным интервалом. Также упавшее дерево стало причиной задержек поездов на МЦК.
Пригородный ж/д-транспорт в этот день перевез почти 2 миллиона человек, при этом были отменены 66 поездов и 3 поезда "Аэроэкспресс".
Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.
По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.
Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.
Часть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
Смерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.
По данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.
Больше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.
В столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.
На данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.
В восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.
Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.
Строители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.
Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.