В Москве семьям погибших при шквале выплатят по миллиону рублей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Семьи погибших в результате шквала в Москве получат компенсации по 1 миллиону рублей, а пострадавшие из-за разгула стихии – по 500 тысяч рублей, такое решение было принято в ходе заседания президиума столичной мэрии.

Детям, потерявшим одного родителя из-за шквала, назначили ежемесячные выплаты в 13 тысяч рублей, а пострадавшим, которым оказали медпомощь в амбулаторных условиях, выплатят по 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы во вторник рассмотрит вопрос о денежных компенсациях семьям погибших из-за разгула стихии в столице, при этом размер выплат на каждую семью может составить 1 миллион рублей. При этом семьи погибших в Московской области так же получат компенсацию в миллион рублей, а пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.

По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.

Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.