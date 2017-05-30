Собянин поручил ликвидировать последствия смерча в течение двух суток

МОСКВА, 30 мая — РИА Недвижимость. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил на заседании президиума столичного правительства во вторник в течение двух суток ликвидировать все последствия вчерашнего урагана.

Как рассказал глава департамента ЖКХ Москвы Павел Ливинский, порывы ветра в городе в понедельник достигали 22-24 метров в секунду, в районе Внуково была зафиксирована скорость ветра 30 метров в секунду.

"Более 27 тысяч деревьев были вырваны с корнями", — сообщил Ливинский, добавив, что на данный момент половина из них уже распилена и вывезена.

Также, по его словам, повреждены 243 кровли, 61 рекламная конструкция, 135 опор освещения и около двух тысяч автомобилей.

"Я прошу в течение двух суток ликвидировать все последствия стихии", — сказал Собянин.

При этом он подчеркнул, что все потери деревьев должны быть компенсированы, на месте вырванных деревьев должно появиться ровно такое же количество.