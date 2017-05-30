Внедорожник вере не мешает: в Орле губернатор защитил епископа от нападок

БРЯНСК, 30 мая — РИА Новости. Дорогой внедорожник епископа из Орла, вокруг которого разыгралась резонансная история в местной газете "Орловские новости", не мешает вере и не умаляет заслуг владыки, рассказал РИА Новости губернатор региона Вадим Потомский.

"Епископа Ливенского и Малоархангельского, владыку Нектария знаю больше трех лет. Это крайне порядочный человек, у него очень большой приход, знаю, сколько сил и средств он вкладывает в восстановление храмов, в работу с молодежью. И хочу сказать одно, какое бы решение он не принял, на чем бы его не возили, кто бы ему этот автомобиль не подарил — это его дело. И вере это не мешает", — сказал Потомский.

По словам губернатора, его возмущает и пугает поведение СМИ в отношении людей, имеющих духовный сан.

"Мы очень сильно ушли в желтизну, нам интересно, кто что ест, кто на чем ездит. Мы перестали быть людьми. Он монах, его рукополагал сам патриарх, поэтому не нам, и не журналистам судить его", — добавил губернатор.

На прошлой неделе интернет-СМИ "Орловские новости" опубликовала информационную заметку о том, что епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (в миру Николай Селезнев) обзавелся Land Cruiser V8 стоимостью 6 миллионов рублей. По словам журналистов, в Орловской митрополии им подтвердили факт того, что у священнослужителя появился внедорожник, и пояснили — авто подарен крупным агрохолдингом. Во вторник, 30 мая, "Орловские новости" написали, что в редакцию издания пришло письмо, якобы подписанное епископом. В письме содержится требование убрать информационную заметку с сайта, иначе журналисты будут привлечены к ответственности по пункту 1 статьи 148 УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".