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Общество

Омбудсмен: МЧС не обязано рассылать sms о приближении смерча

Сюжет:
Смерч в московском регионе (67)
13:4230.05.2017
(обновлено: 13:53 30.05.2017)
01572
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЛиквидация последствий урагана в Москве. 29 мая 2017Ликвидация последствий урагана в Москве. 29 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Законодательство не обязывает МЧС оповещать о предстоящем стихийном бедствии с помощью sms-сообщений, поэтому обратиться в суд из-за отсутствия такого оповещения не удастся, однако следует положительно оценить действия московских властей в сложившейся ситуации, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Работники коммунальных служб отпиливают ветки поваленных деревьев в одном из дворов Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Спасатели рассказали о ситуации в Москве после разгула стихии
Ранее ряд абонентов операторов связи сообщил, что не получил уведомления от МЧС о том, что в столичном регионе во второй половине дня в понедельник ожидается смерч.

"Это стихийное бедствие. Законодательство не регулирует и не обязывает МЧС. Это их инициатива, которая, кстати, совершенно недавно появилась и она очень эффективна", — заявила Москалькова журналистам во вторник, отвечая на вопрос о том, могут ли люди, не получившие оповещения, обратиться в суд.

Омбудсмен также выразила соболезнования семьям и близким погибших во время смерча.

"Хочется выразить удовлетворение тем, что мэр города Москвы сразу же отреагировал, посетил людей пострадавших в больницах, посмотрел, в каких они условиях… И то, что сразу же отреагировали о материальной помощи семьям погибших. Это очень важно и позитивно оценивается", — сказала она.

Смерч прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.

По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.

Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.

Ликвидация последствий смерча в Москве
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЧасть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.Ликвидация последствий урагана в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Часть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСмерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.Работники коммунальных служб отпиливают ветки поваленных деревьев в одном из дворов Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Смерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПо данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.Ликвидация последствий урагана в Москве. 29 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
По данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБольше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.Ликвидация последствий урагана в Москве. 29 мая 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Больше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.Работники коммунальных служб убирают поваленные деревья в одном из дворов Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.Работники коммунальных служб убирают поваленные деревья в одном из дворов Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.Работники коммунальных служб убирают поваленные деревья на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКоммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.Работники коммунальных служб рубят ветки поваленных деревьев в одном из дворов Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСтроители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.Строители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Строители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДля обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.Работники коммунальных служб отпиливают ветки поваленных деревьев в одном из дворов Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.
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