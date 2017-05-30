Омбудсмен: МЧС не обязано рассылать sms о приближении смерча

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Законодательство не обязывает МЧС оповещать о предстоящем стихийном бедствии с помощью sms-сообщений, поэтому обратиться в суд из-за отсутствия такого оповещения не удастся, однако следует положительно оценить действия московских властей в сложившейся ситуации, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее ряд абонентов операторов связи сообщил, что не получил уведомления от МЧС о том, что в столичном регионе во второй половине дня в понедельник ожидается смерч.

"Это стихийное бедствие. Законодательство не регулирует и не обязывает МЧС. Это их инициатива, которая, кстати, совершенно недавно появилась и она очень эффективна", — заявила Москалькова журналистам во вторник, отвечая на вопрос о том, могут ли люди, не получившие оповещения, обратиться в суд.

Омбудсмен также выразила соболезнования семьям и близким погибших во время смерча.

"Хочется выразить удовлетворение тем, что мэр города Москвы сразу же отреагировал, посетил людей пострадавших в больницах, посмотрел, в каких они условиях… И то, что сразу же отреагировали о материальной помощи семьям погибших. Это очень важно и позитивно оценивается", — сказала она.

Смерч прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.

По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.

Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.