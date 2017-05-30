Омбудсмен: МЧС не обязано рассылать sms о приближении смерча

13:4230.05.2017
(обновлено: 13:53 30.05.2017)
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Законодательство не обязывает МЧС оповещать о предстоящем стихийном бедствии с помощью sms-сообщений, поэтому обратиться в суд из-за отсутствия такого оповещения не удастся, однако следует положительно оценить действия московских властей в сложившейся ситуации, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее ряд абонентов операторов связи сообщил, что не получил уведомления от МЧС о том, что в столичном регионе во второй половине дня в понедельник ожидается смерч.
"Это стихийное бедствие. Законодательство не регулирует и не обязывает МЧС. Это их инициатива, которая, кстати, совершенно недавно появилась и она очень эффективна", — заявила Москалькова журналистам во вторник, отвечая на вопрос о том, могут ли люди, не получившие оповещения, обратиться в суд.
Омбудсмен также выразила соболезнования семьям и близким погибших во время смерча.
"Хочется выразить удовлетворение тем, что мэр города Москвы сразу же отреагировал, посетил людей пострадавших в больницах, посмотрел, в каких они условиях… И то, что сразу же отреагировали о материальной помощи семьям погибших. Это очень важно и позитивно оценивается", — сказала она.
Смерч прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.
По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.
Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.
Часть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
Смерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.
По данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.
Больше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.
В столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.
На данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.
В восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.
Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.
Строители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.
Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.