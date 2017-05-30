Опрос: свыше 80% россиян выступили против ограничений работы супермаркетов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ограничение работы супермаркетов по вечерам и в выходные дни не поддерживают 82% россиян, одобряют идею 15%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опросу, идею ограничения работы супермаркетов в будни и выходные дни поддерживают 15% россиян, чаще это мнение разделяют респонденты в возрасте 60 лет и старше.
Что касается ограничения государством цен на продукты первой необходимости как инструмента помощи малообеспеченным, то здесь у россиян нет единого мнения. Так, 14% считают наиболее эффективным государственное регулирование, 32% выступают за комплекс административных и рыночных мер. При этом половина респондентов не считает государственное ограничение цен эффективным и выступают за иные меры поддержки.
Согласно исследованию, подавляющее число россиян не готово мириться с падением качества своей жизни ради снижения цен. Так, 88% россиян не согласны на снижение качества продуктов ради установления более низких цен на продукты первой необходимости. За высокое качество обслуживания и широкий ассортимент готовы платить больше 83% и 80% респондентов соответственно. Также 73% опрошенных не готовы ради более низких цен мириться с дефицитом продуктов первой необходимости, а больше половины — с сокращением числа магазинов. Для трех четвертей покупка на товарных базах и загородных рынках не является приемлемым способом экономии.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14-15 апреля 2017 года по заказу ЦСП "Платформа". В опросе принимали участие 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.