Москалькова поддержала создание должности уполномоченного по правам женщин

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала идею создать в России уполномоченного по павам женщин.

"Я поддерживаю эту идею по созданию уполномоченного по правам женщин", — заявила Москалькова во вторник в Совете Федерации.

Она пояснила, что это "дополняет и балансирует институт уполномоченного" в целом, поэтому она выступает за появление специализированных омбудсменов, если люди считают это необходимым.

Ранее с идеей учредить должность уполномоченного по правам женщин выступила партия "Яблоко".