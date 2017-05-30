ФССП получила более пяти тысяч жалоб на коллекторов с начала года

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более пяти тысяч жалоб на коллекторов поступило в службу приставов с начала 2017 года, сообщила во вторник и.о. начальника управления организации ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Анна Мещерякова.
4.1%Законодательно запретить им применять силу
2.1%Создать властную структуру, которая бы регулировала их работу
4.7%Ввести обязательное лицензирование коллекторской деятельности
50.8%Вообще запретить бизнес коллекторов
38.4%Закрыть микрофинансовые организации, дающие стимул работе коллекторов
Ранее 18 мая глава ФССП России Дмитрий Аристов сообщал о более чем четырех тысяч обращений граждан о нарушениях со стороны коллекторов, подтверждение нашли лишь 2,5% из них.
По данным Мещеряковой, по результатам рассмотрения обращений в органы полиции направлены 40 сообщений о совершенном либо готовящемся преступлении.
Закон, регулирующий деятельность юридических лиц, занимающихся взысканием долгов, вступил в силу в России с 1 января 2017 года. ФССП определена надзорным органом за этим рынком. Единый реестр коллекторских агентств начал работать в России с этого года — заниматься взиманием просроченной задолженности отныне могут только фирмы, внесенные в этот список.