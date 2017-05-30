ФССП получила более пяти тысяч жалоб на коллекторов с начала года

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более пяти тысяч жалоб на коллекторов поступило в службу приставов с начала 2017 года, сообщила во вторник и.о. начальника управления организации ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Анна Мещерякова.

Как повлиять на коллекторов? Законодательно запретить им применять силу

Создать властную структуру, которая бы регулировала их работу

Ввести обязательное лицензирование коллекторской деятельности

Вообще запретить бизнес коллекторов

Закрыть микрофинансовые организации, дающие стимул работе коллекторов Результаты Как повлиять на коллекторов? 4.1% Законодательно запретить им применять силу

2.1% Создать властную структуру, которая бы регулировала их работу

4.7% Ввести обязательное лицензирование коллекторской деятельности

50.8% Вообще запретить бизнес коллекторов

38.4% Закрыть микрофинансовые организации, дающие стимул работе коллекторов Все опросы Голосовать

"С начала текущего года ФССП России к рассмотрению поступило более пяти тысяч обращений граждан о нарушениях их прав со стороны коллекторов. Обоснованными признаны чуть более 130 из них", — сказала она в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Ранее 18 мая глава ФССП России Дмитрий Аристов сообщал о более чем четырех тысяч обращений граждан о нарушениях со стороны коллекторов, подтверждение нашли лишь 2,5% из них.

По данным Мещеряковой, по результатам рассмотрения обращений в органы полиции направлены 40 сообщений о совершенном либо готовящемся преступлении.

Кроме того, приставы провели уже три внеплановые проверки в отношении коллекторских организаций. Всего же за время регулирования коллекторской деятельности приставы составили 173 протокола о нарушениях прав граждан со стороны коллекторов, все они направлены в суд. На сегодняшний день судами рассмотрен 51 протокол, вынесены штрафы на сумму 1,6 миллионов рублей.

Закон, регулирующий деятельность юридических лиц, занимающихся взысканием долгов, вступил в силу в России с 1 января 2017 года. ФССП определена надзорным органом за этим рынком. Единый реестр коллекторских агентств начал работать в России с этого года — заниматься взиманием просроченной задолженности отныне могут только фирмы, внесенные в этот список.