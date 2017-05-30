Sputnik выходит на связь с Ираном

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущее информационное агентство Исламской Республики Иран "ИРНА" (IRNA) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор агентства "ИРНА" Мохаммад Ходади. Стороны договорились обмениваться информацией, проводить совместные мероприятия и работать над укреплением сотрудничества в информационной сфере между Россией и Ираном.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв: "Мы рады работать с сильными партнерами. Уверен, наша совместная работа позволит лучше объяснять многоукладный, многополярный мир и поможет странам лучше понять друг друга".

Генеральный директор "ИРНА" Мохаммад Ходади: "Цель IRNA — сотрудничать с влиятельными зарубежными информационными агентствами. Мы уверены, что прямой обмен новостными материалами — это единственный способ противостоять одностороннему потоку информации в мире. Поэтому совместная работа IRNA, официального агентства Исламской Республики Иран, и агентств "Россия сегодня" и "Спутник" сможет сыграть важную роль в развитии возможностей взаимодействия между Ираном и Россией во всех сферах".

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ИРНА (IRNA) — государственное информационное агентство Исламской Республики Иран, созданное в 1934 году. Одно из наиболее авторитетных и цитируемых СМИ в стране, ежедневно публикует новости на фарси, урду, английском, французском, испанском, русском, арабском и турецком языках.