Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 миллионов рублей

КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Житель Новосибирска выиграл 300 миллионов рублей в лотерею "Гослото "4 из 20", сообщается на сайте организации "Столото".

По данным организации, для оформления приза победителю необходимо приехать в Москву в центральный офис компании.

"В "Гослото "4 из 20" разыгран суперприз в размере 300 миллионов рублей!… Победитель — житель Новосибирска. Свой билет он купил на сайте stoloto.ru, а стоил он всего 100 рублей", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что за последние девять дней это второй случай крупного выигрыша. Так, житель Сочи 21 мая выиграл в лотерею 364 миллиона рублей.