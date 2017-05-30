Подготовка к ПМЭФ: миллионы цветов, учения и культурная программа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. В преддверии Петербургского международного экономического форума власти стараются создать комфортные условия не только для его участников и гостей, но и для жителей города: ограничения движения транспорта сведены к минимуму, отели ждут гостей, город украшают цветами, а культурная программа ПМЭФ включает общедоступные мероприятия.
Цветы на улицах и площадях
Петербург украшают сурфиниями, цинерариями, петуньями, кохиями, бегониями, бархатцами, немезиями, целлозиями, гацаниями, рудбекиями, клеомами, вербенами и другими. Всего для оформления используется более 50 видов цветочных культур самых разных сортов.
Как рассказывают в городском комитете по благоустройству, петербургские садовники сейчас делают акцент на вертикальном озеленении. Цветочное убранство города уже невозможно представить без декоративных вазонов, ящиков, многоярусных композиций, конструкций на опорах наружного освещения. Из года в год в Петербурге высаживают все большее число ампельных цветов — растений со стелющимися или красиво ниспадающими побегами. В этом году будет высажено почти на 30% больше таких растений, чем в прошлом – более 110 тысяч.
Движение почти не ограничат
ПМЭФ во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума", соответственно, основная транспортная нагрузка ляжет не на Васильевский остров, а на основные транспортные магистрали южной части города, в числе которых Пулковское шоссе.
К тому же водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом на этом транспортном участке: Краснопутиловской улице, Московским шоссе, проспектом Маршала Жукова, а также Софийской улицей.
Тем не менее, комитет по развитию транспортной инфраструктуры просит петербуржцев воздержаться от использования личного транспорта непосредственно в дни проведения Петербургского международного экономического форума с 1 по 3 июня, либо заранее выбирать маршруты объезда.
Меры безопасности и учения
Кроме того, недавно на территории "Экспофорума" прошли масштабные учения главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, в которых приняли участие пожарно-спасательные подразделения и аварийные службы города, сотрудники силовых ведомств, а также службы жизнеобеспечения. Объектом учений стал гостиничный комплекс на территории "Экспофорума".
По легенде, на втором этаже восьмиэтажного здания гостиницы вспыхнул пожар, и некоторые жильцы верхних этажей не успели покинуть здание. К ним на помощь прибыли пожарно-спасательные подразделения. Для всех условно пострадавших был развернут специальный пункт приема, откуда нуждающихся в срочной госпитализации отправляли в лечебные учреждения города каретами скорой помощи, а также вертолетом.
По информации властей, на площадке ПМЭФ начнет работу штаб аварийных служб. Круглосуточное дежурство будут нести аварийно-восстановительные бригады "Ленэнерго", "Водоканала Санкт-Петербурга", ГУП "ТЭК" и "ПетербургГаз". Город выделяет непосредственно на обслуживание форума 20 автомобилей скорой помощи, резервирует два вертолета экстренной помощи, в 12 больницах зарезервированы 1,5 тысячи коек.
Кроме того, вводятся изменения в маршрут движения общественного транспорта в Пулково. В частности, с 30 мая по 4 июня остановка автобусов, следующих по маршрутам №39 и №39Экспресс, переносится от централизованного пассажирского терминала к временной платформе, расположенной на автобусной парковке P10. С 1 июня по 15 июля отменяется движение маршруток №39 между аэропортом Пулково и станицей метро "Московская".
Отели ждут бизнесменов
"Так как подавляющее большинство участников мероприятия — это деловые люди, бизнесмены, политики, то стандартные номера и номера класса "Бизнес" раскупаются в первую очередь. Номера более высоких категорий, как правило, востребованы для размещения VIP-персон и руководителей разных уровней", — пояснила РИА Новости региональный директор по продажам по России и Восточной Европе The Rezidor Hotel Group Юлия Леонцева.
От классики до единоборств
Традиционно разносторонняя культурная программа для участников форума начнется 31 мая с экскурсии в Президентскую библиотеку, а вечером в Михайловском театре начнется стартовое мероприятие Года борьбы против меланомы. На торжественном концерте перед гостями выступят звезды балета Денис Родькин, Николай Цискаридзе, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и другие. Как сообщают организаторы, на мероприятии ожидается более 600 гостей.
В первый день ПМЭФ любители спорта смогут оценить международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge 79, где в главном бою вечера выступит легендарный российский боец, суперзвезда мировых смешанных единоборств Александр Шлеменко по прозвищу Шторм.
Приверженцам классической музыки предложен торжественный вечер "Классика в замке" с участием ведущих солистов Мариинского театра — Марии Баянкиной и Алексея Маркова. Кроме того, 1 июня страна-гость Индия пригласит посетителей и участников на прием от Конфедерации индийской промышленности.
Во второй день экономического форума, в частности, в "Манеже" на Исаакиевской площади пройдет торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга. Гости вечера познакомятся с экспозицией The Best of Russia 2016, демонстрирующей беспрецедентный по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы нашей страны, а также с выставкой работ Даши Намдакова, уникального художника из Бурятии, сохранившего национальные традиции и представившего их в новом, авангардистском стиле.
Параллельно в рамках культурной программы также состоятся открытия выставок, музейные экскурсии и разнообразные перформансы. Обширную программу готовят и театры: ежедневно в Мариинском, Михайловском, Александринском театрах будут идти различные оперные и балетные постановки, концерты. Одним из заметных событий станет выступление Юрия Башмета и Всероссийского юношеского симфонического оркестра в концертном зале Мариинского театра.
Петербургский международный экономический форум, главной темой которого станут поиски нового баланса в глобальной экономике, пройдет 1-3 июня в Санкт-Петербурге. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.