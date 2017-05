Подготовка к ПМЭФ: миллионы цветов, учения и культурная программа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. В преддверии Петербургского международного экономического форума власти стараются создать комфортные условия не только для его участников и гостей, но и для жителей города: ограничения движения транспорта сведены к минимуму, отели ждут гостей, город украшают цветами, а культурная программа ПМЭФ включает общедоступные мероприятия.

Цветы на улицах и площадях



На улицах Петербурга уже появилось более 2 миллионов цветов. Посадки цветов весной велись во всех районах города, но в первую очередь цветами украшают исторический центр, Московский, Пушкинский, Петродворцовый, Кировский и Красносельский районы. Только на Московском и Пулковском шоссе – "въездных воротах" в Северную столицу – высажено 230 тысяч цветов.

Петербург украшают сурфиниями, цинерариями, петуньями, кохиями, бегониями, бархатцами, немезиями, целлозиями, гацаниями, рудбекиями, клеомами, вербенами и другими. Всего для оформления используется более 50 видов цветочных культур самых разных сортов.

Как рассказывают в городском комитете по благоустройству, петербургские садовники сейчас делают акцент на вертикальном озеленении. Цветочное убранство города уже невозможно представить без декоративных вазонов, ящиков, многоярусных композиций, конструкций на опорах наружного освещения. Из года в год в Петербурге высаживают все большее число ампельных цветов — растений со стелющимися или красиво ниспадающими побегами. В этом году будет высажено почти на 30% больше таких растений, чем в прошлом – более 110 тысяч.

Движение почти не ограничат



Из-за затяжной и холодной весны в этом году позже обычного в городских цветниках распускаются тюльпаны. Они были высажены осенью прошлого года — всего около 400 тысяч луковиц. Большие тюльпанные цветники разбиты на Пулковском шоссе, в Биржевом сквере, Красногвардейском бульваре, бульваре на Петербургском шоссе, Московском проспекте, Александровском саду, саду-партере Смольного, Таврическом саду, площади Александра Невского, проспекте Стачек, Приморском парке Победы и других.

ПМЭФ во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума", соответственно, основная транспортная нагрузка ляжет не на Васильевский остров, а на основные транспортные магистрали южной части города, в числе которых Пулковское шоссе.

По предварительным расчетам, дополнительная нагрузка на Пулковское шоссе во время ПМЭФ составит 30% от фонового трафика в часы пик, интенсивность движения транспорта в пиковый период возрастет на 2 тысяч автомобилей в час. Тем не менее, максимально прогнозируемый уровень трафика на Пулковском шоссе составит порядка 6 тысяч машин в час, что соответствует нормативам нагрузки на эту транспортную артерию. На время проведения ПМЭФ ограничивать движение по Московскому проспекту, Пулковскому шоссе и Витебскому проспекту не планируется.

К тому же водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом на этом транспортном участке: Краснопутиловской улице, Московским шоссе, проспектом Маршала Жукова, а также Софийской улицей.

Временный запрет с 29 мая по 5 июня вводится лишь на движение грузового транспорта по Петербургскому шоссе на участке от Пулковского шоссе до Витебского проспекта. Для движения грузового транспорта рекомендуется использовать Кольцевую автомобильную дорогу и Московское шоссе, на котором на время проведения ПМЭФ будут сняты ограничения, связанные с ремонтом.

Тем не менее, комитет по развитию транспортной инфраструктуры просит петербуржцев воздержаться от использования личного транспорта непосредственно в дни проведения Петербургского международного экономического форума с 1 по 3 июня, либо заранее выбирать маршруты объезда.

Меры безопасности и учения



Как отмечают городские власти, при проведении таких крупных мероприятий, как Петербургский международный экономический форум, принимаются повышенные меры безопасности.

Кроме того, недавно на территории "Экспофорума" прошли масштабные учения главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, в которых приняли участие пожарно-спасательные подразделения и аварийные службы города, сотрудники силовых ведомств, а также службы жизнеобеспечения. Объектом учений стал гостиничный комплекс на территории "Экспофорума".

По легенде, на втором этаже восьмиэтажного здания гостиницы вспыхнул пожар, и некоторые жильцы верхних этажей не успели покинуть здание. К ним на помощь прибыли пожарно-спасательные подразделения. Для всех условно пострадавших был развернут специальный пункт приема, откуда нуждающихся в срочной госпитализации отправляли в лечебные учреждения города каретами скорой помощи, а также вертолетом.

Еще одним пунктом тренировки стала отработка действий звена химической разведки на случай распыления неизвестного опасного вещества.

По информации властей, на площадке ПМЭФ начнет работу штаб аварийных служб. Круглосуточное дежурство будут нести аварийно-восстановительные бригады "Ленэнерго", "Водоканала Санкт-Петербурга", ГУП "ТЭК" и "ПетербургГаз". Город выделяет непосредственно на обслуживание форума 20 автомобилей скорой помощи, резервирует два вертолета экстренной помощи, в 12 больницах зарезервированы 1,5 тысячи коек.

В аэропорту Пулково в преддверии и в дни ПМЭФ будут усилены меры безопасности. После съезда с Пулковского шоссе на дороге в аэропорт будет организован контрольно-пропускной пункт с досмотром транспортных средств, въезжающих на территорию аэропорта.

Кроме того, вводятся изменения в маршрут движения общественного транспорта в Пулково. В частности, с 30 мая по 4 июня остановка автобусов, следующих по маршрутам №39 и №39Экспресс, переносится от централизованного пассажирского терминала к временной платформе, расположенной на автобусной парковке P10. С 1 июня по 15 июля отменяется движение маршруток №39 между аэропортом Пулково и станицей метро "Московская".

Отели ждут бизнесменов



Период проведения экономического форума в Петербурге знаменует пик деловой активности и, кроме того, совпадает с белыми ночами. Соответственно, существенно возрастает загрузка как официальных гостиниц ПМЭФ, так и остальных отелей. Владельцы гостиниц не раскрывают информацию об увеличении стоимости услуг и количества посетителей, однако признают, что разница в загрузке в низкий и высокий сезон может достигать 20%.

"Так как подавляющее большинство участников мероприятия — это деловые люди, бизнесмены, политики, то стандартные номера и номера класса "Бизнес" раскупаются в первую очередь. Номера более высоких категорий, как правило, востребованы для размещения VIP-персон и руководителей разных уровней", — пояснила РИА Новости региональный директор по продажам по России и Восточной Европе The Rezidor Hotel Group Юлия Леонцева.

От классики до единоборств



В 2017 году в число официальных гостиниц для участников и гостей экономического форума включены, в частности, гранд-отель "Европа" на Невском проспекте, "Астория" и "Англетер" на Исаакиевской площади, а также гостиницы сетей Four Seasons, Park In by Radisson, Sokos и Kempinski. От официальных отелей осуществляются бесплатные регулярные рейсы на площадку форума. Кроме того, ряд гостиниц предлагает участникам форума пакет услуг, куда включено питание (завтрак и ужин).

Традиционно разносторонняя культурная программа для участников форума начнется 31 мая с экскурсии в Президентскую библиотеку, а вечером в Михайловском театре начнется стартовое мероприятие Года борьбы против меланомы. На торжественном концерте перед гостями выступят звезды балета Денис Родькин, Николай Цискаридзе, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и другие. Как сообщают организаторы, на мероприятии ожидается более 600 гостей.

Одновременно пройдет торжественное открытие музыкального фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга" в Государственном Эрмитаже. Зрителей ожидает концертное исполнение оперы "Сельская честь" при участии сводного хора из 120 человек, где будут солировать итальянская оперная дива Кьяра Таиджи и знаменитый испанский тенор Серхио Эскобар.

В первый день ПМЭФ любители спорта смогут оценить международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge 79, где в главном бою вечера выступит легендарный российский боец, суперзвезда мировых смешанных единоборств Александр Шлеменко по прозвищу Шторм.

Приверженцам классической музыки предложен торжественный вечер "Классика в замке" с участием ведущих солистов Мариинского театра — Марии Баянкиной и Алексея Маркова. Кроме того, 1 июня страна-гость Индия пригласит посетителей и участников на прием от Конфедерации индийской промышленности.

Во второй день экономического форума, в частности, в "Манеже" на Исаакиевской площади пройдет торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга. Гости вечера познакомятся с экспозицией The Best of Russia 2016, демонстрирующей беспрецедентный по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы нашей страны, а также с выставкой работ Даши Намдакова, уникального художника из Бурятии, сохранившего национальные традиции и представившего их в новом, авангардистском стиле.

Параллельно в рамках культурной программы также состоятся открытия выставок, музейные экскурсии и разнообразные перформансы. Обширную программу готовят и театры: ежедневно в Мариинском, Михайловском, Александринском театрах будут идти различные оперные и балетные постановки, концерты. Одним из заметных событий станет выступление Юрия Башмета и Всероссийского юношеского симфонического оркестра в концертном зале Мариинского театра.

В заключительный день ПМЭФ, 3 июня, на Дворцовой площади также состоится музыкальный фестиваль, посвященный 55-летию лидера группы "Кино" Виктора Цоя. В рамках фестиваля выступят рок-группы "Пикник", "Пилот", "Кукрыниксы", "Северный Флот", "Бригадный Подряд" и Тhe Hatters, которые исполнят наиболее известные песни "Кино". Также на больших фестивальных экранах можно будет увидеть редкие кадры выступлений, интервью с Виктором Цоем и ранее нигде не демонстрировавшиеся архивные записи из частных коллекций семьи и друзей музыканта.

Петербургский международный экономический форум, главной темой которого станут поиски нового баланса в глобальной экономике, пройдет 1-3 июня в Санкт-Петербурге. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.