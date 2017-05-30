Семьи погибших от урагана в Подмосковье получат по миллиону рублей

КРАСНОГОРСК, 30 мая – РИА Новости. Семьи погибших во время урагана в Московской области получат компенсацию в миллион рублей, а пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей, сообщила министр соцзащиты региона Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе во время урагана в понедельник погибли пять человек, еще 34 пострадали. Он поручил как можно скорее подготовить постановление о выплате компенсаций.

"(Компенсации) по миллиону – семьям погибших и по 500 тысяч – пострадавшим", — сказала Фаевская на заседании правительства Московской области.