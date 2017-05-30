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Общество

Службы "Мосгортранса" перешли на круглосуточный режим работы после урагана

Сюжет:
Ураган в Москве (55)
10:5730.05.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСломанное ураганом дерево на улице города МосквыСломанное ураганом дерево на улице города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Свыше 200 человек и более 50 единиц техники ГУП "Мосгортранс" устраняют последствия урагана в столице, на круглосуточный режим работы переведены все технические и аварийные службы, сообщили в пресс-службе предприятия во вторник.

ураган
"Крыша, прощай": очевидцы поделились кадрами разбушевавшейся стихии
"Свыше 200 человек и более 50 единиц техники задействовало ГУП "Мосгортранс" для устранения последствий обрушившегося накануне на столицу урагана. Технические и аварийные службы предприятия переведены на круглосуточный режим", — говорится в сообщении.

В понедельник в Москве и столичном регионе прошел ураган. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в столице погибли 11 человек, 70 серьезно пострадали. Ветер повалил более тысячи деревьев, очевидцы говорят о множестве поврежденных автомобилей.

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© РИА Новости
Ураган срывал крыши зданий и ломал деревья в Москве. Съемки очевидцев

Как уточнили в "Мосгортрансе", по всему городу на 119 участках, где из-за поваленных ветром деревьев была повреждена контактная сеть электротранспорта и другие инфраструктурные объекты, всю ночь велись восстановительные работы: отремонтировано более десятка опор, от посторонних предметов очищены трамвайные пути. Для бесперебойного движения общественного транспорта была оперативно изменена трасса следования 47 маршрутов, вместе с этим на линии задержанных троллейбусов и трамваев выпустили 54 компенсационных автобуса.

Ликвидация последствий урагана в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Число жертв урагана в московском регионе возросло до 16 человек
По состоянию на 7.00 30 мая последствия стихии на транспортной инфраструктуре были устранены, наземный городской транспорт работает штатно. По московским маршрутам во вторник курсируют 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев, общественный транспорт следует по привычному графику.

Аварийные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия шторма, в связи с этим "Мосгортранс" просит жителей столицы по возможности отказаться сегодня от личного автотранспорта и пользоваться общественным транспортом для поездок по городу. Автомобилистам рекомендуют не создавать помех движению автобусов, трамваев и троллейбусов, не оставлять автомобили в зоне трамвайных путей, а также под контактной сетью электротранспорта.

Последствия урагана в Москве
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей КиселевВ понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду.Последствия шквалистого ветра в Москве. 29 мая 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Киселев
В понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУраганный ветер в столице повалил около 600 деревьев.Сломанное ураганом дерево на трамвайных путях в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ураганный ветер в столице повалил около 600 деревьев.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУраганом срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.Сорванный ураганом рекламный щит на припаркованном автомобиле в Москве. 29 мая 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ураганом срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.
© РИА Новости / Геннадий МельникПерейти в фотобанкПоваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве.Поваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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Поваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время урагана в столице погибли одиннадцать человек, еще около пятидесяти пострадали.Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Во время урагана в столице погибли одиннадцать человек, еще около пятидесяти пострадали.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.Автомобиль, пострадавший в результате урагана в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.
© РИА Новости / Яна БурмистроваПерейти в фотобанкИз-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".Сломанное ураганом дерево во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Яна Бурмистрова
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Из-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПоваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.Поваленные ураганом деревья, во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Поваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИз-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.Сломанное ураганом дерево на улице города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.
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