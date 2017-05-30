Службы "Мосгортранса" перешли на круглосуточный режим работы после урагана

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Свыше 200 человек и более 50 единиц техники ГУП "Мосгортранс" устраняют последствия урагана в столице, на круглосуточный режим работы переведены все технические и аварийные службы, сообщили в пресс-службе предприятия во вторник.

"Свыше 200 человек и более 50 единиц техники задействовало ГУП "Мосгортранс" для устранения последствий обрушившегося накануне на столицу урагана. Технические и аварийные службы предприятия переведены на круглосуточный режим", — говорится в сообщении.

В понедельник в Москве и столичном регионе прошел ураган. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в столице погибли 11 человек, 70 серьезно пострадали. Ветер повалил более тысячи деревьев, очевидцы говорят о множестве поврежденных автомобилей.

Как уточнили в "Мосгортрансе", по всему городу на 119 участках, где из-за поваленных ветром деревьев была повреждена контактная сеть электротранспорта и другие инфраструктурные объекты, всю ночь велись восстановительные работы: отремонтировано более десятка опор, от посторонних предметов очищены трамвайные пути. Для бесперебойного движения общественного транспорта была оперативно изменена трасса следования 47 маршрутов, вместе с этим на линии задержанных троллейбусов и трамваев выпустили 54 компенсационных автобуса.

По состоянию на 7.00 30 мая последствия стихии на транспортной инфраструктуре были устранены, наземный городской транспорт работает штатно. По московским маршрутам во вторник курсируют 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев, общественный транспорт следует по привычному графику.

Аварийные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия шторма, в связи с этим "Мосгортранс" просит жителей столицы по возможности отказаться сегодня от личного автотранспорта и пользоваться общественным транспортом для поездок по городу. Автомобилистам рекомендуют не создавать помех движению автобусов, трамваев и троллейбусов, не оставлять автомобили в зоне трамвайных путей, а также под контактной сетью электротранспорта.