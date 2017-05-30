Аэропорт "Домодедово" модернизировал системы безопасности на входе

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" модернизировал системы безопасности на пунктах досмотра при входе в здание аэровокзала, сообщает аэропорт во вторник.

"Домодедово" перешел на новое поколение рентгенотелевизионных интроскопов (РТИ), которые установлены на пунктах досмотра на входе в здание аэровокзала. Это передовая двухракурсная система для досмотра багажа и ручной клади, которая обладает интеллектуальной программой для автоматизированного определения жидких и твердых взрывчатых веществ", — говорится в сообщении.

Всего в здании аэровокзала установленно 24 новых интроскопа. С их помощью оператор осуществляет изучение объекта в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Это облегчит проведение досмотра, к примеру, предметов в плотной и многослойной упаковке, сообщают в аэропорту.

Как отмечается, в 2016 году за счет технологического обновления и расширения зон контроля на 30% выросла пропускная способность зон досмотра на входе в терминал. За последние 5 лет количество стационарных искателей выросло на 38%, определителей взрывчатых веществ — почти втрое, количество интроскопов и портативных металлоискателей — вдвое.