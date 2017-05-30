Московский транспорт после урагана работает в штатном режиме

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Городской транспорт в Москве, включая метрополитен, МЦК, пригородное сообщение и наземный транспорт работает в штатном режиме после урагана, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, унес жизни 11 человек и повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.

"Вся городская транспортная инфраструктура: метро, МЦК, наземный транспорт, пригородное сообщение — с 5:30 ‬работает полностью и без сбоев", — говорится в сообщении официального Twitter-аккаунта московского транспорта.