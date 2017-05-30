Московский транспорт после урагана работает в штатном режиме
09:5630.05.2017
(обновлено: 09:57 30.05.2017)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Городской транспорт в Москве, включая метрополитен, МЦК, пригородное сообщение и наземный транспорт работает в штатном режиме после урагана, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.
Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, унес жизни 11 человек и повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.
"Вся городская транспортная инфраструктура: метро, МЦК, наземный транспорт, пригородное сообщение — с 5:30 работает полностью и без сбоев", — говорится в сообщении официального Twitter-аккаунта московского транспорта.
В понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду.
Ураганный ветер в столице повалил около 600 деревьев.
Ураганом срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.
Поваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве.
Во время урагана в столице погибли одиннадцать человек, еще около пятидесяти пострадали.
Сотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.
Из-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".
Поваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.
Из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.
Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.