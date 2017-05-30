Адвокат Учителя написал председателю Госдумы жалобу на Поклонскую

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Адвокат режиссера Алексея Учителя, бывший сенатор Константин Добрынин сообщил РИА Новости, что он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оценить деятельность депутата Натальи Поклонской, инициирующей проверки правоохранительными органами готовящегося к выходу фильма "Матильда".

Ранее Добрынин направил запрос в комиссию Госдумы по этике. По его словам, обращение было направлено заказным письмом и вручено сотруднику "по доверенности", на уведомлении о вручении проставлен штамп: "сдано в отдел прохождения документов". Однако впоследствии, указал адвокат, ответственные члены думской комиссии заявили в СМИ, что не получали жалобу. Он предположил, что его жалобу просто потеряли.

В связи с этим он решил обратиться лично к председателю Госдумы.

Адвокат, как указано в обращении, просит Володина "организовать проведение проверки в отношении действий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Поклонской Н. В., в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики".

В четверг, 25 мая, стало известно, что полиция Санкт-Петербурга запросила документы у кинокомпании режиссера Алексея Учителя. Его адвокат сообщил РИА Новости, что полиция потребовала документы по запросу депутата Госдумы Поклонской "для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления". Поклонская же заявила, что отправляла в компетентные органы не одно обращение по "Матильде", все они были основаны на обращениях граждан, а проверки проводятся по факту оскорбления фильмом чувств верующих и по выделенным на его финансирование бюджетным деньгам.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.