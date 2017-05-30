Во Владивостоке началась экспедиция Минобороны и РГО на остров Матуа

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Экспедиция на остров Курильской гряды Матуа стартовала из Владивостока под руководством заместителя командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Андрея Рябухина, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Отряд кораблей ТОФ в составе большого десантного корабля "Адмирал Невельской", килекторного судна КИЛ-168 и спасательного буксира "СБ-522" с военнослужащими ТОФ и представителями Русского географического общества вышел из Владивостока и взял курс на порт Корсаков. На Сахалине к ним присоединится группа местного отделения РГО, затем экспедиция направится к острову Матуа", — сообщил Матвеев.

По его словам, на борту кораблей отряда размещено около 100 человек и более 30 единиц различной техники. По прибытии на Матуа участники экспедиции разместятся в специально подготовленном полевом лагере.

Матвеев напомнил, что в этом году научный состав экспедиции значительно расширился. На острове Матуа будет работать сразу несколько отрядов гидрогеологов, вулканологов, гидробиологов, ландшафтоведов, почвоведов, подводников, поисковиков и археологов из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина.

С 2016 года РГО совместно с Минобороны РФ и ТОФ ВМФ России проводит комплексную работу по изучению историко-культурного и природного наследия острова Матуа Курильской гряды. Первая экспедиция проводила масштабные исследования с мая по июль 2016 года. Тогда специалисты провели более 1 тысячи лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, сделали более 200 измерений внешней среды. Также была проведена радиационная и химическая разведка свыше 120 километров маршрута, обследованы фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазы проводили работу по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова Матуа.