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Общество

Праздник обретения мощей Столобенского посетят тысячи паломников

21:1929.05.2017
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиПатриарх прибудет в Вехневолжье на 350-летие обретение мощей Столобенского. Архивное фотоПатриарх прибудет в Вехневолжье на 350-летие обретение мощей Столобенского. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Несколько тысяч паломников посетят Тверскую область в дни празднования 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского, сообщает пресс-служба правительства региона.

В торжествах примет участие, как сообщалось ранее, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Праздник пройдет на озере Селигер в монастыре Нило-Столобенская пустынь с 8 по 12 июня. Паломнический лагерь возле монастыря организуют бесплатное проживание и питание для гостей православного праздника.

"Мы ожидаем прибытия на предстоящие торжества нескольких тысяч паломников. Помимо богослужений, гостей ждет интересная культурная программа", — сказал губернатор в ходе совещания.

Программу мероприятий праздника обсудили в понедельник на совещании правительства области под председательством губернатора региона Игоря Рудени.

Основная часть паломников, которые будут жить в палаточном лагере неподалёку от монастыря, прибудут на Селигер 8 июня. В этот день с 14:00 запланирована работа дискуссионной площадки "Молодёжь и церковь" на территории лагеря. В Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни отслужат малую вечерню, в 17:00 там же начнётся всенощная служба.

"Основные торжества намечены на 9 июня. В 9:00 в Богоявленском соборе пройдёт божественная литургия, возглавит которую патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 12:15 начнётся крестный ход с мощами преподобного Нила Столобенского по территории монастыря, который завершится молебном на Соборной площади. Прямую трансляцию торжественных мероприятий можно будет увидеть на экранах, установленных в палаточном лагере и у собора", — говорится в сообщении пресс-службы.

В тот же день пройдет фестиваль хоровых коллективов на территории паломнического городка, в рамках которого гости Нило-Столбенской пустыни услышат выступление сводного хора из 500 человек, а также две вечерние службы.

10 июня паломники смогут посетить братский молебен в Богоявленском соборе, где пройдет божественная литургия. У палаточного лагеря с 13:00 начнётся праздничная культурная программа "Русские узоры". 11 июня гости праздника смогут посетить службы в Нило-Столобенской пустыни либо отправиться в деревню Волговерховье на исток Волги, где в этот день начнётся XIX Волжский крестный ход.

"Всем желающим принять участие в торжествах необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте Тверской епархии. Для координации в Тверской области работает паломнический центр. По номеру "горячей линии" 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) с 8:00 до 20:00 ежедневно можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях и проживании в лагере", — говорится в пресс-релизе.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен в 1594 году на острове Столобный на Селигере, где аскет и столпник провёл 27 лет в молитвах и уединении. Главная святыня обители — мощи преподобного Нила Столобенского, открытые в 1667 году и считающиеся чудотворными. Сейчас они покоятся в Богоявленском соборе монастыря. Сохранилось описание многочисленных случаев чудес, совершившихся у гробницы преподобного Нила Столобенского. Приходящие сюда больные и немощные получали исцеление от своих недугов.
С начала XIX века Нило-Столбенская пустынь была одним из крупнейших монастырей страны. По числу паломников, которые прибывали со всей страны поклониться мощам Столобенского, до революции монастырь был первым в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель была закрыта. Возрождение святого места началось лишь в 1991 году. Особая для монастыря дата — 9 июня 1995 года, когда в Нило-Столобенскую пустынь возвратили мощи великого святого. Каждый год православные жители региона и паломники отмечают в этот день обретение мощей преподобного Нила Столбенского.

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