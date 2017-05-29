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Общество

Как и с кого получить деньги за поврежденный ураганом автомобиль

20:2629.05.2017
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© Фото : АГН "Москва"/ Сергей ВедяшкинПоследствия шквалистого ветра в Москве. 29 мая 2017Последствия шквалистого ветра в Москве. 29 мая 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Ведяшкин

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Мощный ураган обрушился на Московский регион в понедельник: повалены сотни деревьев, есть жертвы, тысячи человек остались без электричества, повреждены здания и автомобили. Но если сорванную крышу или упавшие дорожные знаки восстанавливают коммунальные службы, то что делать с помятой упавшим деревом машиной? РИА Новости выяснило, как и с кого получить компенсацию за пострадавший автомобиль.

Что делать?

Если вам не повезло — и машина оказалась повреждена в результате урагана или другого стихийного бедствия, то первое, что надо сделать, это фотографии. Как можно больше фотографий.

"Существует порочная практика, когда городские службы "заметают следы", распиливают упавшее дерево, быстро его убирают, после чего начинают отрицать сам факт происшествия", — рассказывает Марат Аманлиев, адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры".

Затем владельцу автомобиля или его законному представителю необходимо вызвать сотрудников полиции или участкового. Дело в том, что ГИБДД такие ситуации не фиксирует. Если вы знаете организацию, которая обслуживает данную территорию, то нужно вызвать представителей оттуда. Также можно позвонить в управу района. "Чем больше людей будет задействовано в фиксации происшествия, тем проще будет в суде", — поясняет Марат Аманлиев.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПоследствия урагана в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия урагана в Москве

После того как полиция зафиксирует повреждения, надо дождаться постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В нем будут указаны мотивы, по которым сотрудник пришел к такому решению, и предложение решить спор в рамках гражданского судопроизводства. Если автомобиль застрахован по каско и в договоре есть пункт о возмещении в случае стихийных бедствий, то идем в страховую. Если такого пункта нет или нет каско, вопрос о компенсации будет решаться в суде.

В суде и после

Сделав фотографии и получив все документы от полиции, управы, обслуживающей организации, владельцу поврежденного автомобиля необходимо обратиться к независимому эксперту, чтобы тот подсчитал сумму ущерба. Таких организаций в Москве множество, первоначальное заключение выдает специалист, за его услуги придется заплатить примерно пять-семь тысяч рублей.

Сломанное ураганом дерево на улице города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Москве ураган повалил более 400 деревьев

На основании оценки составляется претензия, которая направляется в суд. Судья может назначить судебную экспертизу, которая будет оценивать повреждения машины, стоит она примерно 10-20 тысяч рублей. Если все сделано правильно, у суда не будет основания отказать в выплате, заодно проигравшая сторона компенсирует расходы на экспертизы. Получив на руки решение, вы обращаетесь в службу судебных приставов, которая возбуждает исполнительное производство. Как только на счету обслуживающей организации появятся деньги, приставы заблокируют нужную сумму и направят ее на счет, который вы заранее им сообщите.

Кто в ответе?

За упавшие в пределах города деревья ответственна та организация, которая выиграла тендер на обустройство и озеленение конкретной территории. Эти организации должны вовремя спиливать деревья, находящиеся в ветхом состоянии.

© Фото : АГН "Москва"/ Сергей КиселевПоследствия шквалистого ветра в Москве. 29 мая 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Киселев
Последствия шквалистого ветра в Москве. 29 мая 2017

Если на автомобиль упал фрагмент крыши, то претензию следует направлять к управляющей компании, которая обслуживает дом. Если упал дорожный знак, отвечать будет Росавтодор, и так далее.

Сложности могут начаться, если ураган настиг машину на загородной дороге. "В любой такой ситуации нужно найти ту организацию, которая отвечает за конкретный участок дороги", — говорит Марат Аманлиев.

Чего не делать

Узнать о скором разгуле стихии, как правило, можно из новостей в СМИ, на сайте Гидрометцентра, нередко о повышенном уровне опасности предупреждает региональное управление МЧС с помощью смс-рассылки. Так что старайтесь не пропустить подобные сигналы.

Пирамида Голода на Новорижском шоссе разрушена ураганом
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Подмосковье ураган разрушил пирамиду Голода

Если ожидаются гроза, ураган, сильный ветер и прочие погодные неприятности, нужно тщательно выбирать место для парковки своего автомобиля. Не поленитесь и припаркуйте свою машину вдали от деревьев, рекламных конструкций, домов и прочих технических строений. Пусть даже придется проехать до дома пару остановок на автобусе, зато вы будете спокойнее за свою машину. Идеальным местом станет подземная или многоуровневая стоянка, паркинг круглосуточного торгового центра и другие подобные места.

Если вы направляетесь на отдых, в командировку за границу или в другой регион, оставляйте ключи от машины своим родственникам или друзьям и просите их следить за ней. Если что-то случится с автомобилем, именно они смогут совершить все те процессуальные действия, что описаны выше.

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