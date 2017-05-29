Пробки из-за урагана в Москве за полчаса выросли на два балла

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пробки в Москве за полчаса выросли на 2 балла из-за урагана, сообщили РИА Новости в сервисе Яндекс.Пробки.

"Ураганный ветер стал причиной резкого скачка загруженности на дорогах Москвы. Пробки начали стремительно расти с 15:20 и за полчаса выросли на 2 балла, достигнув отметки в 6", — говорится в сообщении.

По информации сервиса, на четырех загородных трассах были зафиксированы аномальные пробки. В районе заторов на Октябрьском проспекте, Новорязанском, Рублёво-Успенском и Пятницком шоссе пользователи оставляют сообщения на Яндекс.Картах и в Навигаторе об упавших деревьях, перекрывших дорогу.

"Внутри МКАД есть аналогичное сообщение на Дмитровском шоссе, но здесь пока не наблюдается крупной пробки. На Люблинской улице пишут об упавшем столбе, который полностью преградил движение", — следует из сообщения.