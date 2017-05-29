В Москве после урагана в оперативные службы поступило более 200 звонков

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Свыше 200 звонков поступило на телефоны оперативных служб Москвы после падения деревьев в результате сильных порывов ветра, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

До утра в столице будет идти сильный дождь, гроза, град, ветер усилится до 22 метров в секунду. По прогнозу МЧС, во время непогоды возможны подобные ЧП — от повреждений ЛЭП до поваленных деревьев и рекламных конструкций, а также ДТП.

"Операторы оперативных служб уже приняли более 200 звонков о различных ЧП от населения", — сказал собеседник агентства.