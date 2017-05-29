В Москве ожидается прохладная погода с дождями до конца недели

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Прохладная погода с дождями ожидается в конце мая – начале июня в столичном регионе, тепло придет в Москву не ранее середины следующей недели, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Ранее в понедельник в Москве начался ураган. Порывы ветра в столице достигают 16 метров в секунду. Ураган с ливнем и грозой может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.

"Погода на предстоящей рабочей неделе ожидается прохладной, неустойчивой, с кратковременными дождями, время от времени прошумят грозы. Во вторник в Москве и области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью +10… +12 градусов, днем в Москве 15-17 градусов тепла", — отметил специалист центра.

По данным "Фобоса", в среду в Москве и области погода немного наладится, хотя и будет прохладно, облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду.

Уже в четверг с запада к региону подойдет очередной атлантический циклон, будет облачно, пройдут дожди местами с грозами. Температура днем – 16-18 градусов выше нуля, по области +14… +19 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

"Благодаря этому циклону в пятницу и субботу в Московском регионе будет облачно, временами снова пройдут дожди, прохладно. Днем воздух прогреется до 10-13 градусов тепла. К воскресенью осадки постепенно прекратятся, но холодный воздух сохранит свои позиции, поэтому в городе +10…+13 градусов, по области не выше 15 градусов тепла. Потепление в столичном регионе можно ожидать не ранее середины следующей недели", — добавили в погодном центре.

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