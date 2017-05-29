Начавшийся в Москве ураган утихнет к вечеру

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Начавшийся в Москве ураган может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков, порывы ветра достигают 16 метров в секунду, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.

​"В Москве может выпасть до 15 миллиметров осадков, это треть нормы… в принципе скорости ветра значительные. Мы ожидаем, что к 21.00 весь этот процесс уже должен сместиться за пределы Московской области", — сказал собеседник агентства.

Уже сейчас порывы ветра в столице достигают 16 метров в секунду, он может и усилиться. Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем, местами с грозой, не исключен, что может где-то пройти град.

В районе м Третьяковская с крыши здания Москва Б. Ордынка 25, сорвало металлическую обшивку кровли, которая упала на улицу #ураган #новость pic.twitter.com/jogU8HIkmQ — ILya (@isguare) 29 мая 2017 г.

​На Зубовском бульваре около музея Москвы часть ограждения упала на припаркованный рядом автомобиль.

Публикация от Светлана (@blinovasveta_) Май 29 2017 в 5:54 PDT

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Ранее МЧС сообщило, что сильный дождь, гроза, град и ветер до 22 метров в секунду ожидаются в Москве с обеда понедельника до утра вторника.

Публикация от Alexey Glinyany (@alex70gl) Май 29 2017 в 5:55 PDT

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