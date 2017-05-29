Начавшийся в Москве ураган утихнет к вечеру

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Начавшийся в Москве ураган может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков, порывы ветра достигают 16 метров в секунду, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.
Такие дела… #москва #шторм #ураган pic.twitter.com/gs9oAyPndU— Игорь Гуренко 🇷🇺 (@Igor_Gurenko) 29 мая 2017 г.
"В Москве может выпасть до 15 миллиметров осадков, это треть нормы… в принципе скорости ветра значительные. Мы ожидаем, что к 21.00 весь этот процесс уже должен сместиться за пределы Московской области", — сказал собеседник агентства.
У нас тут крышу снесло, а у вас как дела? #москва #ураган pic.twitter.com/5BWSXDpUEt— Tati (@dominoshka) 29 мая 2017 г.
Уже сейчас порывы ветра в столице достигают 16 метров в секунду, он может и усилиться. Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем, местами с грозой, не исключен, что может где-то пройти град.
В районе м Третьяковская с крыши здания Москва Б. Ордынка 25, сорвало металлическую обшивку кровли, которая упала на улицу #ураган #новость pic.twitter.com/jogU8HIkmQ— ILya (@isguare) 29 мая 2017 г.
На Зубовском бульваре около музея Москвы часть ограждения упала на припаркованный рядом автомобиль.
Ранее МЧС сообщило, что сильный дождь, гроза, град и ветер до 22 метров в секунду ожидаются в Москве с обеда понедельника до утра вторника.