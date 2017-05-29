Купальный сезон в Москве откроется 1 июня, несмотря на холодную воду

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Купальный сезон стартует в российской столице 1 июня, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента природы Москвы Антон Кульбачевский.

"Мы открываем купальный сезон 1 июня в Серебряном бору. Вода, конечно, еще холодноватая, но, тем не менее, вся пляжная инфраструктура уже готова", — заявил он.

Руководитель ведомства отметил, что в Серебряном бору в этом году будут работать два пляжа. Традиционно они в жару принимают тысячи отдыхающих.

"Это серьезная нагрузка, и она увеличивается — и пожарная безопасность, мусор, отходы и вообще поведение людей. В этом смысле для нас сложный период, когда обеспечиваем порядок на этих территориях", — рассказал Кульбачевский.

Прогноз погоды в Москве >>